Джо Байден планує провести розмову з Сі Цзіньпіном

Він підкреслив, що США не шукає "нової холодної війни".

На тлі нещодавнього збиття трьох невідомих об'єктів у повітряному просторі Північної Америки лідер США Джо Байден заявив, що планує поговорити з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

Але він відмовився казати, коли, повідомляє NBC News.

"Я думаю, що останнє, чого хоче Сі, це фундаментально розірвати відносини зі Сполученими Штатами і зі мною", - сказав Байден.

Він підкреслив, що не вважає своєю надмірною реакцією збиття трьох невідомих об’єктів над Північною Америкою. Президент зазначив, що відавав наказ, порадившись із військовими.

"Ми не шукаємо нової холодної війни, але я не приношу вибачень", - сказав президент США.

Байден заявив, що він із Сі продовжить конкурувати, але вони не будуть конфліктувати.

Інциденти з неопізнаними об'єктами в небі над Північною Америкою

Вночі 3 лютого Пентагон повідомив, що слідкує за китайською шпигунською кулею, яка веде розвідку над північчю США.

Згодом стало відомо, шо повітряна куля-шпигун, яка перетнула Аляску, пролетіла через Канаду та була помічена у штаті Монтана на північному заході США. Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що повітряна куля може належати Китаю.

У МЗС Китаю кажуть, що повітряна куля випадково залетіла в повітряний простір США "внаслідок форс-мажорних обставин".

Через тиждень, 11 лютого, ВПС США збили в небі загадковий об'єкт розміром з автомобіль. Це сталася неподалік кордону. Пізніше об'єкт невідомого походження збили й у повітряному просторі Канади.

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