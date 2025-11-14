"Аферист із Tinder" вийшов на волю: чому Саймона Лєваєва звільнили з грузинської в’язниці

Саймон Лєваєв / © Instagram

Ізраїльський громадянин Саймон Лєваєв, який здобув сумнозвісну популярність як «Аферист із Tinder» після виходу документального фільму Netflix, вийшов на волю з кутаїської в’язниці в Грузії. Його звільнили після двомісячного ув’язнення, яке відбувалося на підставі «червоного циркуляра» Інтерполу за запитом Німеччини.

Про це пише «Эхо Кавказа».

Лєваєва, затриманого в Батумі 15 вересня, відпустили без будь-яких умов — без застави, процесуальних зобов’язань чи обмежень на пересування. За словами адвокатки Лєваєва, Маріам Кублашвілі, Німеччина відкликала свій запит на його арешт та екстрадицію. Захист пояснює це відсутністю доказів у справі.

Справа у Німеччині була порушена за заявою мешканки Берліна, яка стверджувала, що Лєваєв, з яким вона познайомилася у Tinder, виманив у неї до 50 000 євро шляхом маніпуляцій та емоційного тиску. У разі екстрадиції Лєваєву загрожувало до 10 років позбавлення волі. Причини офіційного припинення справи німецькою стороною наразі залишаються невідомими.

Хто такий Саймон Лєваєв?

35-річний Саймон Лєваєв став всесвітньо відомим у 2022 році після виходу документального серіалу Netflix «Tinder Swindler». Протягом багатьох років він знайомився з жінками через додаток Tinder, видаючи себе за спадкоємця алмазного магната Лева Лєваєва. Після чого виманював у них значні суми грошей, використовуючи шахрайські схеми. Його адвокат при цьому наголошує, що за епізодами, викладеними у фільмі, Лєваєву офіційних звинувачень не висували.

Адвокатська сторона також зазначила, що Лєваєв прибув до Грузії з наміром розвивати тут криптовалютні проєкти. Але його перебування у в’язниці змінило уявлення про місцеві умови ведення бізнесу.

Нагадаємо, застосунок для знайомств Tinder заблокував шахрая Саймона Лєваєва після показу документальної стрічки від Netflix — The Tinder Swindler про вчинки зловмисника. Netflix 2 лютого показав документальний фільм The Tinder Swindler («Аферист із Tinder»). Це історія про шахрая Саймона Лєваєва, який звався раніше Шимон Гают.

Раніше повідомлялося, мешканець Івано-Франківська став жертвою телефонного шахрайства. У нього виманили 78 000 грн.