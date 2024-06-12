Афганець напав з ножем на українську біженку в Німеччині

У Німеччині в місті Франкфурт-на-Майні 10 червня афганець напав з ножем на українську біженку на набережній. Жінка зазнала поранень.

Про це повідомляє Bild.

41-річна українка, яка приїхала до Німеччини, рятуючись від війни, сиділа на лавці в парку на березі Майну, коли зненацька до неї ззаду підійшов нападник. Чоловік схопив жінку за плече і завдав кілька ударів розкладним ножем у голову та шию.

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Українка зуміла вирватися з рук зловмисника і спробувала втекти. Подолавши всього кілька метрів, жінка спіткнулася та впала. Нападник кинувся за нею і знову вдарив ножем жінку, яка лежала в цей момент на землі.

Крики українки почули перехожі та кинулися на допомогу. Тоді зловмисник відпустив жінку і втік. Свідки події надали постраждалій першу медичну допомогу і викликали екстрену службу.

Підозрюваний сховався у кущах на Оскар-фон-Міллер-штрассе, однак правоохоронці знайшли його та заарештували. В цей момент він все ще мав зі собою складаний ніж.

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Нападником виявився 19-річний афганець Мохаммад Заман А. Суддя розпорядився взяти його під варту на період розслідування. Прокуратура розслідує справу як замах на вбивство.

Повідомляється, що нападник не був раніше відомий правоохоронним органам.

"Громадянська мужність перехожих заслуговує на особливу похвалу. Це, а також відмінна робота поліції, призвели до швидкого арешту підозрюваного, що, можливо, дозволило запобігти гіршим подіям", – прокоментував ситуацію прокурор Домінік Міс.

Нагадаємо, в березні в Німеччині було знайдено тіло вбитої 27-річної української біженки Маргарити. Згодом в озері знайшли мертвою її маму Марину. А новонароджену доньку Маргарити викрали німець та росіянка.

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