Афганістан і Пакистан домовилися про припинення вогню

Після тижня важких прикордонних боїв Афганістан і Пакистан у суботу, 18 жовтня, домовилися про негайне припинення вогню — це стало наймасштабнішим загостренням між державами з 2021 року.

Про це пише Reuters.

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф повідомив про досягнення перемир’я з Афганістаном і анонсував нову зустріч сторін у Стамбулі 25 жовтня для обговорення деталей угоди. За посередництва Катару та Туреччини сторони домовилися створити механізм контролю за виконанням перемир’я, щоб забезпечити його стабільність.

Напруження на 2600-кілометровому кордоні виникло після того, як Ісламабад вимагав від Кабула приборкати бойовиків, які нібито здійснюють напади з афганської території. Внаслідок сутичок і авіаударів загинули десятки людей, ще сотні отримали поранення. Кабул спростував звинувачення у наданні притулку бойовикам і назвав заяви Пакистану дезінформацією, а Ісламабад заперечив будь-яку причетність до підтримки угруповань «Ісламської держави».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 16 жовтня Пакистан і Афганістан досягли домовленості про 48-годинне перемир’я після інтенсивних бойових дій і авіаударів.

11 жовтня Міністерство оборони уряду Талібану повідомило, що афганська армія атакувала військові об’єкти Пакистану вздовж східного та південного кордонів Афганістану. Військові дії проти ядерної держави влада Афганістану називає відповіддю на агресію.