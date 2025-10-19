- Дата публікації
Афганістан і Пакистан домовилися про припинення вогню
Сторони зустрінуться у Стамбулі для уточнення угоди
Після тижня важких прикордонних боїв Афганістан і Пакистан у суботу, 18 жовтня, домовилися про негайне припинення вогню — це стало наймасштабнішим загостренням між державами з 2021 року.
Про це пише Reuters.
Міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф повідомив про досягнення перемир’я з Афганістаном і анонсував нову зустріч сторін у Стамбулі 25 жовтня для обговорення деталей угоди. За посередництва Катару та Туреччини сторони домовилися створити механізм контролю за виконанням перемир’я, щоб забезпечити його стабільність.
Напруження на 2600-кілометровому кордоні виникло після того, як Ісламабад вимагав від Кабула приборкати бойовиків, які нібито здійснюють напади з афганської території. Внаслідок сутичок і авіаударів загинули десятки людей, ще сотні отримали поранення. Кабул спростував звинувачення у наданні притулку бойовикам і назвав заяви Пакистану дезінформацією, а Ісламабад заперечив будь-яку причетність до підтримки угруповань «Ісламської держави».
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 16 жовтня Пакистан і Афганістан досягли домовленості про 48-годинне перемир’я після інтенсивних бойових дій і авіаударів.
11 жовтня Міністерство оборони уряду Талібану повідомило, що афганська армія атакувала військові об’єкти Пакистану вздовж східного та південного кордонів Афганістану. Військові дії проти ядерної держави влада Афганістану називає відповіддю на агресію.