ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
15
Час на прочитання
1 хв

Афганістан і Пакистан домовилися про припинення вогню

Сторони зустрінуться у Стамбулі для уточнення угоди

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Сторони домовилися про негайне припинення вогню

Сторони домовилися про негайне припинення вогню / © Pixabay

Після тижня важких прикордонних боїв Афганістан і Пакистан у суботу, 18 жовтня, домовилися про негайне припинення вогню — це стало наймасштабнішим загостренням між державами з 2021 року.

Про це пише Reuters.

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф повідомив про досягнення перемир’я з Афганістаном і анонсував нову зустріч сторін у Стамбулі 25 жовтня для обговорення деталей угоди. За посередництва Катару та Туреччини сторони домовилися створити механізм контролю за виконанням перемир’я, щоб забезпечити його стабільність.

Напруження на 2600-кілометровому кордоні виникло після того, як Ісламабад вимагав від Кабула приборкати бойовиків, які нібито здійснюють напади з афганської території. Внаслідок сутичок і авіаударів загинули десятки людей, ще сотні отримали поранення. Кабул спростував звинувачення у наданні притулку бойовикам і назвав заяви Пакистану дезінформацією, а Ісламабад заперечив будь-яку причетність до підтримки угруповань «Ісламської держави».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 16 жовтня Пакистан і Афганістан досягли домовленості про 48-годинне перемир’я після інтенсивних бойових дій і авіаударів.

11 жовтня Міністерство оборони уряду Талібану повідомило, що афганська армія атакувала військові об’єкти Пакистану вздовж східного та південного кордонів Афганістану. Військові дії проти ядерної держави влада Афганістану називає відповіддю на агресію.

Дата публікації
Кількість переглядів
15
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie