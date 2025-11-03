Афганістан сколихнув потужний землетрус: багато загиблих

Епіцентр землетрусу був на глибині 28 км / © Associated Press

На півночі Афганістану у ніч проти понеділка, 3 листопада, стався землетрус магнітудою 6,3. Щонайменше десятеро людей загинуло.

Про це повідомляє Reuters.

За даними місцевої влади, на яку посилається агентство,ще близько 150 отримали поранення. Речник провінції Балх Хаджі Заїд повідомив, що землетрус зруйнував частину святині Мазарі-Шариф - Блакитну мечеть.

Цей землетрус також відчувався в регіонах Таджикистану, Узбекистану та Туркменістану, які межують з північчю Афганістану.

За даними Геологічної служби США, землетрус стався на глибині 28 кілометрів поблизу міста Мазарі-Шариф і селища Хулм. Мазарі-Шариф - це столиця північної провінції Балх і один із найбільш населених міст на півночі Афганістану. За оцінками науковців США, землетрус може призвести до сотень жертв.

Нагадаємо, 1 жовтня Філіппіни вже сколихнув землетрус. Найбільше постраждала північна частина Себу, де оголошено стан лиха. Загинуло майже 70 осіб.