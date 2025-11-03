ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
239
Час на прочитання
1 хв

Афганістан сколихнув потужний землетрус: багато загиблих

Підземні поштовхи відчувалися також у країнах, що межують з Афганістаном.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Епіцентр землетрусу був на глибині 28 км

Епіцентр землетрусу був на глибині 28 км / © Associated Press

На півночі Афганістану у ніч проти понеділка, 3 листопада, стався землетрус магнітудою 6,3. Щонайменше десятеро людей загинуло.

Про це повідомляє Reuters.

За даними місцевої влади, на яку посилається агентство,ще близько 150 отримали поранення. Речник провінції Балх Хаджі Заїд повідомив, що землетрус зруйнував частину святині Мазарі-Шариф - Блакитну мечеть.

Цей землетрус також відчувався в регіонах Таджикистану, Узбекистану та Туркменістану, які межують з північчю Афганістану.

За даними Геологічної служби США, землетрус стався на глибині 28 кілометрів поблизу міста Мазарі-Шариф і селища Хулм. Мазарі-Шариф - це столиця північної провінції Балх і один із найбільш населених міст на півночі Афганістану. За оцінками науковців США, землетрус може призвести до сотень жертв.

Нагадаємо, 1 жовтня Філіппіни вже сколихнув землетрус. Найбільше постраждала північна частина Себу, де оголошено стан лиха. Загинуло майже 70 осіб.

Дата публікації
Кількість переглядів
239
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie