Афганістан сколихнув потужний землетрус: кількість жертв зростає

Землетрус в Афганістані / © Reuters

В Афганістані стався 6-бальний землетрус. Внаслідок трагедії 622 людей загинули та понад 1500 отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Деталі

Внаслідок землетрусу магнітудою 6 балів постраждали понад 1500 осіб, повідомило у своїй заяві міністерство внутрішніх справ Афганістану, яке контролює рух «Талібан». Як зазначається, що кількість загиблих сягнула 622 осіб. Раніше державне мовлення «Радіо та телебачення Афганістану» (RTA) повідомило про кількість жертв приблизно 500 осіб.

У Кабулі, столиці країни, органи охорони здоров'я заявили, що рятувальники поспішають дістатися до віддалених сіл.

«Дані лише з кількох клінік показують понад 400 поранених та десятки смертей», – заявив речник міністерства Шарафат Заман, попереджаючи про збільшення кількості жертв.

На знімках Reuters Television видно, як гелікоптери вивозять постраждалих, а мешканці допомагають солдатам та медикам переносити поранених до машин швидкої допомоги.

За словами керівника інформаційного відділу провінції Кунар, кількість загиблих становить 250, а поранених – 500. Додається, що кількість жертв може змінитися.

Попередньо, в одному селі загинуло 30 людей, сотні поранених доправили до лікарень.

Рятувальники намагалися знайти тих, хто вижив, у районі, що межує з пакистанським регіоном Хайбер-Пахтунхва.

Нагадаємо, у Дагестані було зафіксовано землетрус магнітудою 5,5. Поштовхи відчули жителі багатьох населених пунктів.

Епіцентр землетрусу розташовувався на глибині 10 кілометрів, у 51 км на північний захід від Дербента та в 28 км на схід від міста Ізбербаш. Кадрами події в соцмережах поділилися мешканці різних міст Дагестану. Зокрема, під час гри між командами «Магма» та «Азерпетрол» на стадіоні чітко відчули поштовхи, але матч продовжився.

У регіональному управлінні МНС заявили, що жертв і руйнувань поки немає.