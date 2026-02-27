Афганістан ударив по "ядерному обʼєкту" Пакистану: сотні загиблих і поранених

Відновилась війна між Афганістаном та Пакистаном / © Associated Press

Збройні сили Афганістану завдали удару по «ядерному об’єкту» в Пакистані та військовій базі в районі Абботтабада в провінції Хайбер-Пахтунхва.

Про це повідомляє телеканал Ariana News на своїй сторінці у соціальній мережі X.

«Місцеві джерела повідомляють, що після ударів по військовому центру в районі Кокаль і ще одному ядерному центру Пакистану сотні загиблих і поранених були доставлені до лікарні в Ісламабаді», — йдеться у повідомленні.

На відео з місця подій — будівля, ймовірно, у Пакистані, навколо якої багато швидких та натовп. Інших підтверджень інциденту поки не було.

Пакистан оголосив про «відкриту війну» з талібами в Афганістані

Між Пакистаном та Афганістаном чергове загострення: сторони обмінюються ударами та заявляють про десятки загиблих. Ісламабад завдав авіаударів по великим афганським містам, зокрема по Кабулу та Кандагару.

26 лютого війська Талібану розпочали атаки на пакистанські позиції вздовж деяких ділянок лінії Дюранда (спірний кордон між Пакистаном та Афганістаном — Ред.). Афганістан стверджує, що ця атака була відплатою за бомбардування з боку Пакистану, який атакував табір талібів.

У відповідь Пакистан розпочав операцію під назвою «Праведна лють» та завдав низку авіаударів по Афганістану, зокрема по Кабулу та Кандагару, де, як вважається, живе верховний лідер Талібану Гайбатулла Ахундзада. Ісламабад стверджує, що його удари насамперед спрямовані проти військових обʼєктів.

Обидві сторони повідомляють про різні цифри втрат під час п’ятничного нападу. Пакистан заявив, що його військові знищили 133 бійців Талібану, тоді як Афганістан говорить про вбивство восьми своїх солдатів, передає CNN. Своєю чергою міністерство оборони Афганістану оголосило, що ввечері 26 лютого захопило дві бази і 19 контрольно-пропускних постів Пакистану. Загинуло нібито 55 пакистанських солдатів. Ці дані наразі неможливо незалежно перевірити.

«Тепер між нами та вами відкрита війна», — сказав міністр оборони Пакистану.

Відносини між Кабулом та Ісламабадом різко погіршилися упродовж останніх місяців. Пакистан звинувачує афганську владу в тому, що вона не перешкоджає діяльності пакистанських радикальних угруповань, насамперед «Техрік-е-Талібан Пакистан», які, за твердженням Ісламабада, використовують афганську територію для нападів на пакистанські сили. У Кабулі ці звинувачення відкидають.

Від 2021 року бойовики Талібану та пакистанські солдати періодично вступають у сутички вздовж 2600-кілометрового кордону між країнами.