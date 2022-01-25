Афіни накрила снігова буря: зупинилося транспортне сполучення і закрилися школи

Негода призвела до копапсу на дорогах.

Грецькі Афіни напередодні накрила снігова буря "Ельпіда", а тому вівторок, 25 січня, в місті оголосили вихідним днем.

Сильні снігопади в крані трапляються рідко, пише Reuters.

Також читайте Румунію засипало снігом: яка ситуація в країні

Негода призвела до копапсу на дорогах. Сотні автомобілів зупинилися на афінських вулицях через сніг. У столиці Греції тимчасово припинилося залізничне і автобусне сполучення. Національний перевізник Aegean Airlines скасував у понеділок усі рейси. Авіасплучення планують відновити у середу, 26 січня.

У районах Афін та на сусідньому острові Евія припинили працювати пунки вакцинації від COVID-19. У цих регіонах та на Криті закрили державні служби, школи, магазини та банки.

Влада Греції просить жителів обмежити свої пересування. Власників автомобілів закликають використовувати ланцюги для коліс. За прогнозами синоптиків, похолодання триватиме до середи.

Як повідомлялося, аномальна зима розпочалася у Стамбулі. Втурецькому мегаполісі випало 15 сантиметрів снігу. У місті закрили автовокзали і деякі в’їзди до міста. Крім того, зменшили години роботи держустанов і частково закрили школи. Негода стала причиною скасування авіаційних рейсів і зупинки поромного сполучення в одному з найбільших міст країни.

Стамбул паралізовано через потужний снігопад | Новини світу

Читайте також: