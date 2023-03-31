Африканська підмога: син президента Уганди обіцяє відправити військових на захист Москви

Втративши орієнтацію в часі та просторі, войовничий африканський генерал заявив про бажання брати участь у “Сталінградській битві”.

Син президента Уганди генерал Мухузі Кайнеругаба пообіцяв надіслати угандійські війська на захист Москви в разі “імперіалістичної” загрози. При цьому він пророкує перемогу Росії, якій буцімто допоможе у війні проти 15% людства Китай, Африка, Індія та Південна Америка.

Про це наступний ймовірний президент цієї африканської країни написав у Twitter.

“Називайте мене путіністом, якщо хочете, але ми, Уганда, надішлемо солдатів на захист Москви, якщо їй коли-небудь загрожуватимуть імперіалісти”, — йдеться у дописі.

Call me a 'Putinist' if you will, but we, Uganda shall send soldiers to defend Moscow if it's ever threatened by the Imperialists! — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) March 30, 2023

Очевидно, втративши орієнтацію в часі та просторі, войовничий африканський генерал також додав, що з дозволу російського керівництва угандійські війська будуть брати участь у “Сталінградській битві”.

With the acceptance of the Russian leadership, we shall tour the battlefield of Stalingrad! — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) March 30, 2023

У ще одному дописі Мухузі Кайнеругаба заявив, що Африка вірить лише Путіну.

“В Африці ми довіряємо лише президенту Путіну, коли йдеться про Східну Європу. Захід марнує час марною проукраїнською пропагандою. В Україні переможуть Росія, Китай, Африка, Індія, Південна Америка. 75% людства виграють проти 15%”, - самовпевнено стверджує 48-річний Кайнеругаба, який цього місяця оголосив про свою кандидатуру на президентських виборах 2026 року.

In Africa, we only believe in President Putin when it comes to Eastern Europe. The West is wasting its time with its useless pro-Ukraine propaganda. Russia, China, Africa, India, South America shall win in Ukraine. 75% of humanity shall win against 15%. — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) March 30, 2023

Місцеві експерти прогнозують, що саме він стане політичним наступником свого 78-річного батька Йовері Мусевені на посаді президента країни.

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Уганда утрималася під час голосувань в Організації Об'єднаних Націй (ООН) щодо розв’язаної Росією війни в Україні, зокрема, цього року, коли йшлося про вимогу до держави-агресорки вивести війська із окупованої території.

Мухузі Кайнеругаба і раніше відзначався суперечливими дописами у соцмережах. Його батько, чинний президент Уганди, у жовтні минулого року навіть заявив, що його син більше не публікуватиме в Twitter повідомлення про справи країни після того, як той пригрозив вторгненням до сусідньої Кенії.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув із візитом до африканської країни Есватіні та підписав безвіз.

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