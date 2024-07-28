Африканське побоїще “вагнерівців”: усі подробиці про знищення російських найманців у Малі (відео)

У Республіці Малі на північному заході Африки місцеві повстанці-туареги влаштували засідку та знищили колону із десятками російських найманців ПВК "Вагнер". Частину “вагнерівців” взяли в полон, але велику кількість було убито. Серед загиблих - відомий російський пропагандист та автора російського Telegram-каналу Grey Zone із позивним "Білий".

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про знищення російських найманців в цій африканські країні.

Як “вагнерівці” потрапили в засідку

Колона урядових військ Малі та найманці “Вагнера” потрапили в засідку, яку влаштували місцеві повстанці-тауреги біля прикордонного з Алжиром міста Тінзауатен.

На допомогу “вагнерівцям” вилетів вертоліт, але він був підбитий.

У бою загинули від 17 до 50 бійців урядових військ Малі та "вагнерівців". Точна кількість захоплених у полон росіян невідома. Зараз тривають переговори про їхній викуп.

У Малі місцеві повстанці знищили колону російських найманців ПВК “Вагнер”

У повстанському русі "Постійні стратегічні рамки для миру, безпеки та розвитку (CSP-PSD)", до якого входять тауреги, заявили, що його бійці захопили бронетехніку та вантажівки.

У Telegram-каналах публікують фото та відео зі знищеною технікою та десятками загиблих.

Загинув пропагандист та командир штурму Бахмута

Повстанці-туареги поранили та вбили десятки найманців ПВК, серед яких - відомий російський пропагандист та автор російського Telegram-каналу Grey Zone Нікіта Фєдянін із позивним "Білий".

“Це справді правда, у Малі багато вбитих і полонених наших хлопців, хлопців із "Вагнера". Потрапили в засідку”, - пише пропагандистка Анастасія Кашеварова.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України канал" Grey zone" був одним з найвідоміших Z-каналів, що поширив ненависть до України. Також він був неофіційним рупором ПВК "Вагнер".

“На жаль, у бою загинув наш добрий друг, адмін каналу GREY ZONE (позивний "Білий"). Загинув гідно – зі зброєю в руках, як і належить воїну”, – пише Z-канал “Русич”.

Цю інформацію підтвердив також пропагандист Ігор Димитрієв.

Канал “Святоша вещает" стверджує, що окрім Фєдяніна в Малі загинув відомий командир “Вагнера” Антон Єлізаров “Лотос”, який керував у ході вторгнення РФ в Україну наступом на Соледар та Бахмут.

Командир “Вагнера” Антон Єлізаров “Лотос” / Фото: із соцмереж

Як “вагнерівці” опинилися у Малі

У травні 2021 року Республіці Малі в Африці стався державний переворот, в результаті якого військові заарештували тимчасового президента країни Ба Н’Дау і прем’єр-міністра Моктар Уана і перевезли їх на армійську військову базу Каті поблизу столиці країни Бамако.

Відтоді зовнішня політика керівників країни змінила вектор та замість міжнародної допомоги на чолі з Францією покладається на Росію. Того ж 2021 року найманці ПВК “Вагнер” прибули до Малі на “запрошення” хунти, яка захопила владу, щоб допомогти утримувати владу.

Урядовим військам, яким допомагають “вагнерівці” протистоїть повстанський рух "Постійні стратегічні рамки для миру, безпеки та розвитку (CSP-PSD)". До нього входять туареги – етнічна група, що населяє регіон Сахари, зокрема частину північного Малі. Багато з них почуваються маргіналізованими урядом країни.

Повстанці-тауреги, які здійснили засідку на колону ПВК "Вагнер" / Фото: із соцмереж

Якими будуть наслідки для ПВК “Вагнер”

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко прогнозує, що недобитків ПВК “Вагнер” буде повністю виведено з Африки, після чого група буде “остаточно зачищена в тій чи іншій формі”.

“Керівництво, у тому чи іншою мірою, буде пущено під ніж, як і переносному, і прямому значенні. А ось рядовий склад – просто кинуто до м'ясорубки в Україну. Після ліквідації тріо Пригожин, Чекалов, Уткін, ПВК “Вагнер” мав останній шанс на виживання, і цей шанс був у руках амеби Антона Єлізарова "Лотоса". Але амеба вирішила сховатись подалі від Росії в Малі – не допомогло", - написав він у своєму Telegram-каналі.

За його словами, на заміну “вагнерівцям” російське командування може відправити Африканський корпус, який зараз воює на Харківському напрямку в Україні. “Повна заміна ними африканських ділянок контролю ПВК “Вагнер” розвантажить хоча б один напрямок на півночі Харківщини”, - зазначив Коваленко.

Реакція соцмереж

Користувачі соцмереж почали публікувати меми на тему розгрому вагнерівців.

Дехто у мемі навіть натякнув на нібито причетність до цієї події українських спецслужб.

Фото: із соцмереж

Інші згадують в цьому контексті модель автомобіля Volkswagen Touareg, співзвучного з назвою повстанців.

Фото: із соцмереж

Фото: із соцмереж

Нагадаємо, восени 2023 року аеропорту Цао Малі під час посадки впав військово-транспортний літак Іл-76, який повʼязували з російським терористичним угрупованням "Вагнер".

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