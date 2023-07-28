Африканський Союз закликає Путіна відновити “зернову угоду” за посередництва ООН

Делегації африканських країн на саміті в Санкт-Петербурзі наполягатимуть на продовженні Чорноморської зернової ініціативи, яку саботує Росія.

Президент Коморських Островів Азалі Ассумані, який очолює Африканський Союз, заявив про необхідність відновити "зернову угоду", яка діяла за посередництва ООН та дозволяла експортувати українську продукцію Чорним морем.

Як повідомляє African News, про це він говорив під час саміту Африка-Росія, який відбувається в Санкт-Петербурзі.

“Угода [про постачання зерна] має бути можливою, щоб спробувати врятувати тисячі людей, які залежать від цього імпорту”, - наголосив він.

За його словами, економічна та продовольча безпека Африки опиниться під найбільшим ризиком, оскільки континент вже сильно постраждав від шокових цін на продовольство, викликаних перебоями в його постачанні.

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“Тому ми закликаємо зацікавлені сторони знайти спільну мову, щоб дозволити відновити роботу, забезпечити зерно з України та Росії на наш континент”, — сказав Ассумані.

Як повідомляє Politico, в інтерв’ю російським пропагандистам голова Африканського союзу повідомив, що делегації держав, які присутні на саміті, будуть говорити про це з Путіним, щоб “побачити, як ми можемо відновити цю угоду”, додавши, що проблема зерна і добрив стосується всіх.

Присутній на саміті голова комісії Африканського союзу Мусса Факі Махамат також заявив, що Чорноморська зернова ініціатива “має працювати на благо всіх країн світу, особливо африканських”.

До Африканського союзу входять 55 країн. На російсько-африканський саміт до Санкт-Петербурга згодилися приїхати делегації лише 17 держав Африки.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підкуповує Африку після виходу із "зернової угоди". Він пообіцяв деяким країнам відправити безкоштовно зерно.

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