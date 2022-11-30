Афроамериканець із Брукліна очолить демократів у Палаті представників США

У середу, 30 листопада, жителя району Бруклін у Нью-Йорку 52-річного Хакіма Джеффріса було одноголосно обрано головним лідером Демократичної партії в Палаті представників США. Вперше чорношкірий американець обійматиме таку високу посаду в Конгресі.

Про це повідомляє Reuters.

Хакім Джеффріс займатиме посаду лідера демократів у Палаті представників на 118-му Конгресі, який збирається 3 січня 2023 року. Він замінить на цій посаді 82-річну Ненсі Пелосі. У 2007 році вона стала першою жінкою, обраною спікером Палати представників.

Голосування за Хакіма Джефріса ознаменувало підйом молодшого покоління лідерів у Палаті представників. Досі в лідерах демократів переважало покоління 80-річних, серед них - Стені Хойер, якому 83 роки, і 82-річний Джеймс Клайберн.

Лідер демократичної більшості в Сенаті, також бруклінець Чак Шумер сказав, що його не здивувало те, що обрано Джеффріса.

“Коли ти з Брукліна, ти швидко вчишся таких рис, як наполегливість і серйозна мужність... Ти вчишся працювати з різними людьми. Ти вчишся, як стояти на своєму. Ти вчишся не сприймати речі особисто”, — зауважив він, додавши, що Джеффріс “уособлює всі ці риси”.

Два лідери живуть по сусідству в районі Бруклін, лише за кілька кварталів один від одного.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що вибори до Конгресу США стали "гарним днем для демократії та для Америки" та запросив партію республіканців до співпраці.

Читайте також: