Африка готується посунути Росію на газовому ринку

В Алжирі почали будувати Транссахарський газопровід

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Нігерія, Нігер та Алжир активізували реалізацію масштабного проєкту Транссахарського газопроводу, який має забезпечити постачання до 30 млрд кубометрів природного газу на рік до Європи та стати одним із альтернативних джерел енергоносіїв для європейського ринку.

Про це пише видання Business Insider Africa.

Ініціатива набуває особливого значення в умовах поступового згортання залежності європейських країн від російських енергоносіїв.

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Зокрема, на території Алжиру вже стартували будівельні роботи на майбутньому маршруті газопроводу. Це стало важливим етапом у втіленні багаторічного плану транспортування нігерійського газу через Нігер до європейських споживачів.

Маршрут протяжністю 4128 кілометрів з’єднає газові родовища Нігерії з алжирською газотранспортною системою, через яку паливо надходитиме до країн Європи.

Ідея створення Транссахарського газопроводу з’явилася ще у 1970-х роках. До проєкту неодноразово поверталися на початку 2000-х років, однак його реалізацію тривалий час відкладали.

Новий імпульс проєкт отримав після повномасштабного вторгнення Росії до України. На тлі енергетичної кризи та прагнення європейських держав диверсифікувати постачання газу інтерес до альтернативних маршрутів суттєво зріс.

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Початково вартість будівництва оцінювали у 10 млрд доларів. Згодом кошторис збільшився. За різними оцінками, нині реалізація проєкту може коштувати від 13 млрд доларів до 19,5 млрд доларів.

Запуск газопроводу дозволить Нігерії розширити доступ до європейського ринку та доповнити експорт зрідженого природного газу. Для Нігеру проєкт відкриває можливість посилити роль ключової транзитної держави регіону.

Алжир, який уже забезпечує близько 12% імпорту газу до Європейського Союзу, отримає додаткові обсяги для транспортування через наявну інфраструктуру.

Паралельно в Африці просувається ще один великий енергетичний проєкт. Марокканська державна компанія вивчає можливість залучення фінансування для будівництва газопроводу, який має з’єднати родовища Нігерії, Сенегалу та Мавританії з десятьма країнами Західної Африки.

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Раніше повідомлялося, що Євросоюз готується спростити правила імпорту газу з низки країн, зокрема США та Катару, щоб швидше замістити російські енергоносії та посилити власну енергетичну безпеку.

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