Африка "тріщить по швах": під Замбією знайшли новий тектонічний розлом

Рифт Кафуе є частиною Південно-Західно-Африканської рифтової системи, системи тріщин у земній корі довжиною 2500 км

Вчені виявили новий тектонічний кордон під Замбією, який у майбутньому може призвести до розколу Африки на дві частини. Йдеться про рифт Кафуе — частину Південно-Західно-Африканської рифтової системи довжиною близько 2500 км, що простягається від Танзанії до Намібії. Дослідники вважають, що ця зона може стати новою межею між Нубійською та Сомалійською тектонічними плитами.

Про це повіломляє Daily Mail.

Деталі про результати дослідження

Команда вчених проаналізувала гази з геотермальних джерел у Замбії та виявила ізотопи гелію й вуглецю, характерні для мантії Землі. Це свідчить про те, що розлом уже прорвався крізь земну кору, дозволяючи речовинам із глибини підніматися до поверхні.

«Цей рідкий зв’язок є доказом того, що межа розлому Кафуе Рифт є активною. Тому й Південно-Західно-Африканська рифтова зона також є такою — і може бути ранньою ознакою розпаду Африки на південь від Сахари», — зазначив співавтор дослідження, професор Майк Дейлі з Оксфордського університету.

У дослідженні вчені взяли зразки газів із восьми геотермальних джерел — шість у межах рифту та два за його межами. Високі концентрації мантійних ізотопів були знайдені лише всередині рифтової зони.

Дослідники зазначають, що процес перебуває на дуже ранньому етапі. Поки що вулканічної активності немає, а сам розкол континенту, якщо й станеться, триватиме сотні мільйонів років.

Науковці також припускають, що в майбутньому ця зона може стати джерелом геотермальної енергії для регіону.

Раніше йшлося про те, що Африка повільно розколюється вздовж Східноафриканської рифтової системи, де Сомалійська тектонічна плита віддаляється від Нубійської. Вчені прогнозують, що цей процес зрештою призведе до утворення нового океану між частинами континенту. Розлом розтягується на тисячі кілометрів і вже зараз фіксується активне розтягнення земної кори та магматичні процеси під поверхнею. Через геологічні зміни частина Східної Африки поступово відділятиметься від основного масиву суші. У довгостроковій перспективі це змінить карту світу та створить нові континенти й океанічний басейн.

