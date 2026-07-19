Африканська країна звинуватила Росію у масовому вербуванні громадян на війну проти України

Найманці у армію РФ / © news.sky.com

Реклама

Влада Ботсвани заявила про різке зростання випадків обманного вербування своїх громадян на війну Росії проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними Міністерства міжнародних відносин Ботсвани, громадян країни заманюють за кордон під приводом працевлаштування, після чого примушують брати участь у бойових діях.

Реклама

У відомстві зазначили, що кількість жертв таких схем «зростає з жахливою швидкістю». Також там повідомили, що регулярно отримують «розпачливі дзвінки» від співвітчизників, які вже опинилися на фронті та скаржаться на небезпечні умови.

У зв’язку з цим міністерство закликало громадян ретельно перевіряти пропозиції щодо працевлаштування за кордоном, щоб не стати жертвами шахрайських схем.

У Bloomberg зазначають, що Ботсвана — не перша африканська країна, яка заявила про обманне залучення своїх громадян до війни Росії проти України.

Подібні звинувачення раніше висували влада Південно-Африканської Республіки та Кенії. Зокрема, у лютому розвідка Кенії повідомила, що Росія завербувала понад тисячу громадян країни для участі у війні. У ПАР також затримали п’ятьох підозрюваних у вербуванні найманців для російської армії.

Реклама

Раніше повідомлялося, що у країнах Латинської Америки дедалі активніше діють мережі, які вербують людей для участі у війні на боці Росії.

Ми раніше інформували, що з’являється дедалі більше повідомлень про вербування громадян африканських держав для участі у війні на боці Росії.

Новини партнерів