Агент ФСБ у Бундестазі: західні журналісти виявили російського політтехнолога у німецькому парламенті

Сергієнко домігся того, що у липні 2023 року парламентська фракція АдН подала позов до Федерального конституційного суду про зупинення постачання зброї Україні.

Російський політтехнолог українського походження Володимир Сергієнко працює помічником німецького політика і міг отримувати завдання від Федеральної служби безпеки РФ.

Про це йдеться у спільному розслідуванні Spiegel та Insider.

Журналісти зазначають, що Сергієнко з 1991 року живе у ФРН і з 2022 має німецьке громадянство.

За інформацією розслідувачів, він був не просто російським пропагандистом, а агентом, завербованим ФСБ.

Сергієнко є помічником депутата "Альтернативи для Німеччини" казахстанського походження Ойгена (Євгена) Шмідта, але працював і з багатьма іншими парламентаріями, які так чи інакше виступали проти допомоги Україні.

Сергієнко домігся того, що у липні 2023 року парламентська фракція АдН подала позов до Федерального конституційного суду про зупинення постачання зброї Україні, яке нібито здійснюється без схвалення Бундестагу.

Розслідувачі заявили, що чимало виступів з боку депутатів цієї партії готувалися саме Сергієнком, а текст їх він узгоджував з куратором із ФСБ.

Зокрема Сергієнко написав промову депутату Бундестагу, члену Парламентської асамблеї Ради Європи Харальду Вайєлю під час сесії ПАРЄ, в якій йшлося про те, що київська влада відкрито переслідує парафіян Української православної церкви (Московського патріархату). Всі подібні заяви миттєво тиражуються кремлівськими ЗМІ.

"Той самий куратор, який погоджував тексти, забезпечував Сергієнка і грошима для його діяльності", - йдеться у ЗМІ.

Згідно з метаданими мобільних номерів, за якими агент телефонував, було встановлено, що вони належать співробітнику Дев'ятого управління Департаменту оперативної інформації П'ятої служби ФСБ Іллі Олександровичу Вечтомову.

Дев'яте управління займається Україною, і Сергієнко, ймовірно, опинився у зоні уваги цієї структури саме як український громадянин (російське та німецьке громадянство у нього з'явилися лише 2022 року).

Стало відомо також, що російські окупанти мобілізують співробітників Алчевського металургійного заводу. Воно перебуває на межі припинення роботи через нестачу кадрів.

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