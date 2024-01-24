Аграрний бунт у Польщі: фермери масово перекрили дороги по всій країні — подробиці, фото, відео

Поляки перекрили дороги тракторами — протестують проти українського імпорту. Що відбувається в сусідній країн і чим це загрожує Україні — читайте далі.

Сьогодні, 24 січня, акції протесту фермерів охопили всю Польщу. Більше двохсот колон тракторів та сільгосптехніки виїхали на автомагістралі та національні дороги. Протест розпочався опівдні за місцевим часом.

Про це повідомляє RMF FM.

Головною причиною протестів є незадоволення поляків розширенням імпорту сільгосппродукції з України. Фермери заявляють, що українські товари завдають шкоди їхньому виробництву та прибуткам.

Rozpoczął się protest rolników na DK 5 koło Dobromierza i Strzegomia na Dolnym Śląsku. @RMF24pl pic.twitter.com/UWtciAnbXU — Bartłomiej Paulus (@BartekPaulus) January 24, 2024

Організатори попереджають, що якщо влада проігнорує їхні вимоги, вони продовжать протести, зокрема тракторними колонами попрямують на Варшаву. Це може спричинити колапс на дорогах та проблеми з постачанням товарів між Польщею та Україною.

Наймасштабніший протест нині відбувається у Мазовецькому воєводстві. Близько 100 тракторів повністю перекрили рух на швидкісній трасі №2 у бік Варшави.

"Тут вже стоїть колона різнокольорової техніки – жовтої, зеленої та червоної. На кожному тракторі фермери встановлюють біло-червоні прапори", – повідомив кореспондент RMF FM Міхал Доброловіч.

Польські волонтери заявляють, якщо буде потреба, вони знову виїдуть і навіть поїдуть до Варшави.

У Нове Місто над Вартою перекривають національну дорогу № 11. Це ділянка між Познанню та Яроцином. У Мазовії протест триває на національній дорозі № 61 поблизу Пултуска. До 14:00 водії змушені їхати дорогами місцевого значення – наразі поліцейські переправляють їх на ці маршрути.

На Підляшші також є труднощі на трасі DK 19, на ділянці Гацьки - Більськ-Підляський. Там дорогою їде колона із близько 100 сільськогосподарських тракторів. Завершення акції протесту заплановане на 14:00.

Протест фермерів у Свєнтокшиському воєводстві спричинив труднощі для водіїв, колона тракторів ледь не повністю загальмувала рух.

У Нижній Сілезії протести були заплановані вздовж національної дороги № 8 від Клодзко до Вроцлава. На майже 90 кілометрах дороги мало бути аж 9 груп протестувальників.

Нагадаємо, польські фермери вимагають зупинити "безконтрольний імпорт сільськогосподарської продукції з України та інших країн за межами ЄС, які не дотримуються європейських стандартів".

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