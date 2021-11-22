"Агресивні іноземці під контролем білоруських служб": Польща заявила про чергову спробу штурму на кордоні

"Агресивні іноземці під контролем білоруських служб": Польща заявила про чергову спробу штурму на кордоні

Польські прикордонники зафіксували минулої доби 346 спроб нелегального перетину кордону.

У ніч проти 22 листопада мігранти намагалися прорватися до Польщі. Їхній штурм контролювали білоруські силовики.

Про це повідомляє прикордонна служба Польщі у Twitter 22 листопада.

Прикордонники зафіксували групу мігрантів із 150 осіб. Вони штурмували ділянку в селищі Дубичі Церковні.

"Вчора, тобто 21 листопада, на ділянці, яка охороняється прикордонниками у Дубіче-Церковні, близько 150 агресивно налаштованих іноземців намагалися прорватися на територію Польщі. Напад на польський кордон контролювали білоруські служби", - йдеться в повідомленні.

Загалом протягом 21 листопада прикордонники Польщі зафіксували 346 спроб нелегального перетину кордону з боку Білорусі. Це на 138 спроб більше, аніж було днем раніше. Стосовно 56 осіб видано постанову про видворення з території Польщі.

"Інші спроби було попереджено. За поплічництво заарештовано троє осіб: 2 громадян Сирії і один громадянин Грузії", - додали прикордонники Польщі.

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Нагадаємо, у Польщі 19 листопада заявили, що в районі переходу в "Кузниці" не залишилося мігрантів, які перебували там понад тиждень.

Як відомо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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