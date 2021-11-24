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Агресивні мігранти жбурляють каміння і застосовують шумові гранати: у Польщі відзвітували про ситуацію на кордоні (відео)

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Агресивні мігранти жбурляють каміння і застосовують шумові гранати: у Польщі відзвітували про ситуацію на кордоні (відео)

Міністерство оборони Польщі

Мігранти застосували проти польських військових і прикордонників каміння.

Мігранти з території Білорусі знову намагалися прорватися через польський кордон. Вони жбурляли каміння, гілки дерев і світлошумові гранати.

Про це повідомляє пресслужба польської прикордонної служби.

У Польщі кажуть, що агресивні групи мігрантів протягом 23 листопада намагалися прорвати кордон у районі Дубичі Черківні та Мельник. Біженці зробили щонайменше 267 спроб незаконного перетину кордону. Щодо 44 винесено рішення про виїзд з Польщі.

Крім того зазначається, що близько 19:00 група з понад 100 агресивних іноземців силою перетнути кордон. У польські служби кидали каміння. Напад, як кажуть польські прикордонники, відбувся під наглядом білоруських служб. 

Також, за даними Польщі, на іншій ділянці переходу, у Мельнику, групи з 40 агресивних іноземців атакували польські служби, кидаючи каміння, гілки дерев, а також застосовували шумові гранати.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибували до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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