Агресія має коштувати дорого: президент Фінляндії зробив гучну заяву щодо ударів України вглиб РФ

На думку Стубба США можуть швидко змінити хід війни в Україні, якщо скасують всі обмеження на використання своєї зброї.

Президент Фінляндії Александер Стубб під час виступу на міжнародній конференції Globsec Forum у Празі заявив, що союзники України повинні скасувати всі обмеження на використання західної зброї для ударів по території держави-агресорки, яка не припиняє коїти воєнні злочини.

Про це пише "Укрінформ".

"Необхідно зняти всі обмеження на те, що українці можуть робити. Вони абсурдні. Росія веде незаконну агресивну війну, вона порушує всі міжнародні норми, не тільки з погляду порушення суверенітету, вона коїть серйозні воєнні злочини", – заявив президент Фінляндії.

Стубб додав, що хотів би зателефонувати своєму колезі у Білий дім і закликати його надати дозвіл на використання американської зброї по території РФ. А також зателефонувати у Пекін і попросити Сі Цзіньпіна сказати Путіну: "Годі вже". На думку політика, якби лідери США та Китаю прислухались до нього і зробили це, ситуація в Україні могла б швидко змінитись.

Допоки цього не сталося, в короткостроковій перспективі, всі партнери України повинні допомагати їй – фінансами, зброєю, боєприпасами – для того, щоб наблизити її перемогу на полі бою.

За словами Стубба, Фінляндія посідає 6 місце за обсягом допомоги Україні з розрахунку до ВВП країни. Він нагадав, що фіни неодноразово ставали жертвами агресії Російської імперії та Радянського союзу, а внаслідок Другої світової війни втратили 10% своєї території.

Фінський лідер також звернув увагу, що складність ситуації на фронті в Україні не повинна завадити світові зберегти "основний фокус цієї війни".

"Найбільша битва – це битва за незалежність, суверенітет і законне місце України на Заході. І цю битву Україна вже виграла. Україна стане членом ЄС, і вона стане членом НАТО", – наголосив Стубб.

На думку президента Фінляндії, Путін мав три мети, коли вирішив розпочати повномасштабне вторгнення:

"русифікувати" Україну;

не допустити наближення НАТО до кордонів РФ;

розколоти євроатлантичну спільноту.

Тепер вже є очевидним, що кожна з цілей кремлівського диктатора зазнала повного краху. На думку Александера Стубба, залишилось остаточно довести Кремлю та його прихильникам, що агресія в бік інших країн коштує надто дорого.

Нагадаємо, прем'єрка Данії вважає, що альтернативи перемозі України у війні немає. Метте Фредеріксен наголосила, що Україна повинна виграти війну, на її думку, це неминучий розвиток.

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