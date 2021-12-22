Агресія Росії проти України: лідери Німеччини та Британії провели телефонну розмову

Агресія Росії проти України: лідери Німеччини та Британії провели телефонну розмову

Лідери Німеччини та Великої Британії домовилися щодо подальшої взаємодії з РФ для деескалації навколо України.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Серед питань, які піднімалися, була військова агресія Росії щодо України.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

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В оприлюдненій заяві британської сторони йдеться, що Джонсон та Шольц обговорили низку міжнародних питань, зокрема ситуацію на українських кордонах через військове нарощення Росії. У ході розмови вони домовилися щодо подальшої взаємодії з РФ для деескалації навколо України.

"Лідери обговорили низку міжнародних питань, зокрема поточну ситуацію на кордоні України. Вони погодилися з важливістю взаємодії з Росією для деескалації ситуації та запобігання подальшій агресії", - повідомляється у заяві.

Нагадаємо, 21 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Росії Володимир Путін провели першу телефонну розмову. Ключовими темами були Україна та ультимативний договір про "безпекові гарантії" Кремля. Перед цією бесідою Путін розмовляв із французьким президентом.

Слід зазначити, що за 200 км від російсько-українського кордону перебуває 122 тис. військових РФ.

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