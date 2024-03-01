“Агресор — Вашингтон!”: у Кремлі відреагували на заяву очільника Пентагону

У Кремлі прокоментували слова Ллойда Остіна про потенційний конфлікт з Росією у разі падіння України. Так, представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала Вашингтон “агресором”.

Про це вона написала у Telegram.

“Це пряма погроза Росії чи спроба вигадати відмовку для Зеленського. І те, і друге божевільно. Зате тепер усі знають, хто агресор — це Вашингтон”, — констатувала Захарова, здоровий глузд якої під величезним питанням.

Нагадаємо, голова Пентагону заявив, що у разі поразки України НАТО доведеться воювати з РФ.

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