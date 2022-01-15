"Ах, к*рва": у Польщі олень напав на блогера-мисливця і вибив йому око (відео 18+)

Чоловік після полювання ризикує залишитися без ока.
У Польщі під час полювання мисливець і жертва помінялися місцями. Олень напав на чоловіка, коли той намагався його застрелити.
Відео виклали у Мережі.
Постраждалим виявився польський блогер-мисливець Лешек Камінськи. Він виклав відео, на якому видно, як на нього біжить олень, цілить рогами в голову і збиває з ніг. В результаті у чоловіка травмоване око.
"Ах, к*рва!", - тільки й встиг сказати блогер.
На іншому відео він показує результати нападу тварини - травмоване око і кров.
Нагадаємо, що індійському місті Алігарх леопард увірвався до школи, зайшов у клас та напав на учня.
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