"Ах, к*рва": у Польщі олень напав на блогера-мисливця і вибив йому око (відео 18+)

"Ах, к*рва": у Польщі олень напав на блогера-мисливця і вибив йому око (відео 18+)

Чоловік після полювання ризикує залишитися без ока.

У Польщі під час полювання мисливець і жертва помінялися місцями. Олень напав на чоловіка, коли той намагався його застрелити.

Відео виклали у Мережі.

Постраждалим виявився польський блогер-мисливець Лешек Камінськи. Він виклав відео, на якому видно, як на нього біжить олень, цілить рогами в голову і збиває з ніг. В результаті у чоловіка травмоване око.

"Ах, к*рва!", - тільки й встиг сказати блогер.

На іншому відео він показує результати нападу тварини - травмоване око і кров.

Нагадаємо, що індійському місті Алігарх леопард увірвався до школи, зайшов у клас та напав на учня.

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