"Ахмат" замість "Артека": у Держдумі РФ запропонували відправити дітей до військових загонів Кадирова

Російський політик назвав "Ахмат" зразком для наслідування, і закликав російських батьків “брати приклад з виховання юнаків на Кавказі".

Депутат Держдуми РФ Дмитро Кузнєцов запропонував створити дитячу версію чеченського батальйону “Ахмат”, щоб виховувати в молодого покоління "патріотизм" і пропагувати ""дружбу народів".

Про це повідомляє The Moscow Times.

Російський політик назвав "Ахмат" зразком для наслідування, і закликав російських батьків “брати приклад з виховання юнаків на Кавказі".

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За задумом депутата до структури під назвою “Академія дружби народів Ахмат” прийматимуть хлопчиків та дівчаток з усієї країни. До виховання молодого покоління залучать представників різних корінних народів Росії, зокрема “чеченських та інших північнокавказьких чоловіків”. Кузнєцов запевняє, що на виході школярі стануть справжніми державниками.

Перші 100 підлітків пройдуть підготовку у дитячому "Ахматі" вже наприкінці літа.

До програми зміни дитячого “Ахмата” планується включити відому з радянських часів військово-патріотичну гру “Зірниця”, а також зустрічі з ветеранами війни з Україною та так званими "істориками".

Депутат також висловив сподівання, що літня зміна “еволюціонує” до освітнього закладу, наприклад, до військово-патріотичного корпусу, куди діти зможуть приїжджати вчитися.

За твердженням російської влади, чеченський підрозділ "Ахмат" бере участь у війні з Україною. 30 жовтня минулого року голова Чечні Рамзан Кадиров говорив, що на фронті перебувають 32 тисячі бійців цього підрозділу.

Нагадаємо, 15-річний син скандального голови Чечні Рамзана Кадирова Адам отримав третю нагороду за місяць після публікації відео, на якому він б'є заарештованого Микиту Журавеля, який спалив Коран.

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