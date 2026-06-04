"Агресія може статися вже сьогодні ввечері": у Латвії готуються до нападу РФ

у Латвії готуються до нападу РФ / © Reuters

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Латвійський генерал припустив, що російська атака по країні НАТО може статися найближчим часом і навіть «сьогодні вночі». За його словами, Росія може використовувати перевагу дронів для загрози країнам Балтії.

Про це пише Financial Times.

У Латвії прогнозують російську атаку на країну НАТО

Командувач Збройних сил Латвії ділиться, що Москва отримала технологічну перевагу, яку може використати для нападу на НАТО до кінця 2028 року. Генерал Каспарс Пуданс вважає, що перевага РФ полягає не в кращих технологіях, а в здатності виробляти дрони у великих масштабах та швидко адаптувати їх до актуальних потреб.

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За словами командувача Збройних сил Латвії, будь-який безпосередній конфлікт між Москвою та НАТО може розпочатися в трьох балтійських державах, які вважаються слабо захищеними від Росії. Головним недоліком є повільне зміцнення оборони східного флангу Альянсу.

Латвійський генерал попереджає, що Росія може скористатися повільними темпами переозброєння Європи, оскільки більшість програм модернізації армії не набуде чинності приблизно до 2029 року.

«Якби я був у Кремлі, я б сказав, що якщо ми щось і зробимо, то ми повинні зробити це до кінця 2028 року», — сказав Пуданс.

Торік країни НАТО погодилися збільшити витрати на оборону до 5% ВВП до 2035 року. Ціль охоплює 3,5% ВВП на основні військові витрати та 1,5% на інфраструктуру, яка може бути використана у воєнний час, наприклад, мости та залізниці.

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Деякі чиновники висловили побоювання, що РФ може напасти раніше.

У НАТО прогнозують, що російський напад буде використовувати аналогічний підхід, як в Україні, а також аналогічні технології. І якщо Україна та РФ, які використовують тисячі безпілотників щодня, мають досвід їх створення та запуску, то у НАТО цих знань бракує.

Хоча деякі західні військові лідери впевнені, що вони не опиняться в затяжній статичній війні на виснаження, як-от Україна, скептицизм щодо цього питання поділяє чимала кількість генералів НАТО.

Вразливість Латвії

Європейські чиновники давно обговорюють вразливість Латвії перед РФ. На сході країни є величезна кількість російськомовного населення. У кожній з трьох країн Балтії розміщені багатонаціональні бригади НАТО. Латвію контролює Канада, сусідню Литву — Німеччина, а Естонію — Велика Британія.

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Побоювання щодо вразливості посилилися, коли уряд Латвії не зміг запобігти випадковому падінню українського дрона на нафтовий об’єкт.

Генерал Пуданс наголосив, що доки триває повномасштабна війна в Україні, Росії бракує сил для другого повноцінного наступу. Однак щойно завершиться війна в Україні, Москва швидко створить загрозу країнам Балтії, Латвії зокрема.

Головнокомандувач Збройних сил країни допустив, що РФ може розпочати з гібридних атак, саботажу, кібератак або дезінформаційних кампаній перед основним наступом.

«Ми живемо з припущенням, що агресія в тій чи іншій формі може статися вже сьогодні ввечері», — сказав Пуданс.

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Як НАТО готується до війни

Нагадаємо, низка союзників планує посилити протиповітряну оборону на східному фланзі НАТО після падіння російського безпілотника на житловий будинок у румунському місті Галац.

За словами очільниці МЗС Румунії Оани Цою, цей інцидент прискорить спільні з Альянсом зусилля для вдосконалення систем спостереження та реагування, зокрема радарів, винищувачів і технологій протидії дронам.

Підкріплення може включати додаткові ресурси від країн-союзників, як-от літаки для патрулювання повітряного простору та розширення радіолокаційного покриття для виявлення цілей на низькій висоті.

Росія прагне захопити головні морські шляхи в Арктиці, що закриє для НАТО можливість стежити за російськими підводними човнами та дозволить Кремлю тримати європейські країни під прицілом ядерних гіперзвукових ракет.

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За словами міністра оборони Норвегії Торе Сандвіка, Москва вже зосередила більшість ядерного арсеналу в Північному Льодовитому океані, розширює Північний флот і підходить усе ближче до територіальних вод Альянсу.

Головним осередком можливого протистояння є стратегічна протока між материковою Норвегією та Шпіцбергеном. Якщо Росія заблокує цю ділянку, вона створить «бастіонну оборону» для свого флоту й отримає безперешкодний вихід до Атлантики, а радіус дії її гіперзвукової зброї охопить Лондон, Норвегію та Данію.

Наразі оборонна тактика НАТО на морі базується на перекритті вузьких проходів для російського флоту. Оскільки Альянс повністю контролює протоку Босфор у Чорному морі та данські протоки в Балтійському морі, північний маршрут залишається найкритичнішою зоною потенційного конфлікту.

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