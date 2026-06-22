"Агресор обирає потенційну жертву": Федоренко про можливий удар Росії по НАТО

Федоренко заявив про можливий удар Росії по НАТО

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Командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко написав, що країни Північної Європи та Балтії готуються до можливої агресії з боку Росії. За його словами, російський напад на країну НАТО може статися протягом року.

Про це військовий повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Країни Балтії та Північної Європи готуються до війни

За словами командира бригади «Ахіллес», Північна Європа готується до бою. Коли протягом весни у Кремлі знову розпочали ядерний шантаж та інші сигнали на адресу країн Європи, там розпочали серйозну підготовку.

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«Розвідки кількох держав сприйняли ці „бойові танці з бубнами“ доволі серйозно. Загальний висновок такий: протягом року Росія може зважитися на „балтійський ривок“ і наразі обирає потенційну жертву», — пише Юрій.

На думку Федоренка, Путін може спробувати напасти на одну з країн Балтії, аби так компенсувати невдачі в Україні. Якщо така операція в теорії видасться успішною, Путін зможе оголосити про «перемогу над НАТО».

Скандинавські та балтійські країни зараз серйозно посилюють свою оборону. Окрім масштабних міжнародних тренувань, там щодня йде тиха, але дуже важлива робота.

Литва виділяє на армію рекордні гроші та повністю її перебудовує. Крім того, під час навчань литовці роблять особливий акцент на опануванні новітніх безпілотних технологій.

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Естонія теж збільшує витрати на оборону, будує укриття та створює загони, схожі на українську ТРО. Латвія робить практично те саме, готує країну до нових загроз.

Швеція перетворює свій острів Готланд на фортецю. Колись давно, на початку XIX століття, Росія вже окупувала його на місяць. Сьогодні шведи готові до всього.

Данія змінює правила призову, щоб залучити більше людей, та постійно тренує резервістів. Норвегія прораховує сценарії на випадок, якщо Росія спробує захопити частину її території.

Фінляндія має найбільше резервістів у всьому ЄС і зараз країна укріплює кордони від російських диверсантів. Ба більше, на початку 2026 року фіни офіційно підняли вікову межу для перебування в резерві до 65 років.

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«Ніхто не знає, як поведеться та чи інша європейська нація в разі прямого нападу Росії, але чітке усвідомлення загрози та завчасна підготовка до бою істотно підвищують шанси на успіх. Крім того, у наших партнерів є не просто козир, а справжній джокер — українська експертиза», — пише Федоренко.

Юрій Федоренко додав, що Україна готова ділитися з країнами НАТО всіма знаннями, а якщо на одну з цих країн нападе РФ — ми станемо не просто партнерами, а побратимами.

«За таких умов агресор не просто розіб’є свої гнилі зуби на всіх фронтах, а й отримає удар, від якого не оговтається дуже довго, а, можливо, — ніколи. Терористичний режим на болотах шукає смерті — і рано чи пізно знайде її».

Як країни Балтії та Північної Європи готуються до війни

Нагадаємо, Естонія жорстко реагуватиме на будь-які спроби незаконного перетину кордону російськими військовими й відкриватиме вогонь на ураження по «зелених чоловічках» Путіна. Як повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна після інцидентів за ними вже спостерігають і готові відкрити вогонь на ураження в разі чого.

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Литва веде засекречені переговори з Вашингтоном щодо потенційного розміщення американського ядерного арсеналу на своїй території. Такий крок розглядається як стратегічна відповідь на напругу на східному фланзі НАТО та для стримування Росії, хоча наразі конституція Литви суворо забороняє розміщення зброї масового знищення.

Латвія офіційно завершила масштабний проєкт зі зведення фізичних інженерних загороджень уздовж кордону з Росією. За словами міністра внутрішніх справ Ріхарда Козловскіса, спорудження огорожі, а також облаштування доріг для патрулювання, технічних платформ і контрольних пунктів є лише першим етапом комплексної безпеки. Наразі держава вже переходить до наступної фази робіт — впровадження сучасних систем відеоспостереження та технічного моніторингу.

Міністерство транспорту та комунікацій Фінляндії несподівано оголосило про повне закриття повітряного простору для літаків і безпілотників у південно-східному регіоні Кааккойс-Суомі, що військові називають запобіжним заходом через війну РФ проти України після масштабної атаки українських дронів на сусідню Ленінградську область.

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