Аятола Хаменеї відповів на вимогу Трампа щодо беззастережної капітуляції Ірану

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї / © AFP

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Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у середу, 18 червня, відповів на заклик президента США Дональда Трампа до капітуляції, наголосивши, що «розумні люди» не розмовлятимуть з його країною мовою погроз.

Звернення Хаменеї, зачитане державним телебаченням Ірану, цитує агентство Tasnim.

«Розумні люди, які знають Іран, іранську націю та її історію, ніколи не будуть говорити з цією нацією погрозливою мовою, бо знають, що іранська нація не здасться», — заявив аятола.

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При цьому верховний лідер Ірану попередив, що будь-яке військове втручання американців завдасть їм «непоправної шкоди».

«Іранський народ рішуче битиметься в нав’язаній війні так само, як він протистоятиме і нав’язаному миру», — заявив Хаменеї, наголосивши, що Іран не підкориться нічому, що нав’язується ззовні.

Раніше президент США Дональд Трамп на своїй платформі Truth Social залишив кілька погрозливих повідомлень на адресу Ірану та особисто верховного лідера країни.

Зокрема, американський президент зазначив, що США відомо, де ховається аятола Алі Хаменеї, і назвав його «легкою мішенню». При цьому Трамп додав, що поки що вбивати його американці не збираються.

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У наступному дописі він лаконічно додав: «БЕЗУМОВНА КАПІТУЛЯЦІЯ!», назвавши єдиний можливий вихід для Ірану для припинення бойових дій.

При цьому США досі не ухвалили рішення про участь у бойових діях проти Ірану на стороні Ізраїлю.

Нагадаємо, речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаель Багаеї назвав можливе втручання Сполучених Штатів у конфлікт приводом «для повномасштабної війни в регіоні».