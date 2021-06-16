Підстеріг у ванній: Airbnb заплатила 7 мільйонів доларів зґвалтованому туристу

В компанії розпорядилися виплатити жертві компенсацію і допомогти повернутися до Австралії.

Онлайн-сервіс для розміщення та пошуку короткострокової оренди приватного житла Airbnb виплатив туристу з Австралії сім мільйонів доларів після випадку зі зґвалтуванням.

Як пише видання bbc.com, турист з Австралії, чиє ім’я та стать не вказується, разом з друзями орендував апартаменти в Нью-Йорку і забрав від них ключі в найближчому магазині. Джуніор Лі, 24-річний турист, жив в цій квартирі раніше і встиг зробити дублікати ключів. У ніч на Різдво 2015 року він сховався у ванній і зґвалтував жертву.

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Дізнавшись про цей інцидент, компанія зв'язалася з місцевим відділенням поліції. Крім того, в Airbnb розпорядилися виплатити постраждалому компенсацію і допомогти повернутися до матері в Австралію.

Джуніора Лі звинуватили в зґвалтуванні, але він не визнав свою провину і залишається під вартою. Після цього інциденту в Airbnb не змінили правила, що регулюють передавання ключів від орендованого житла.

"У випадках сексуального насильства в населених пунктах, з якими ми працюємо, постраждалі можуть вільно розповідати про свій досвід. Це стосується також інциденту в Нью-Йорку", - заявив офіційний представник компанії Бен Брейт.

Раніше повідомлялось, що у Росії вбили і зґвалтували 12-річну дівчинку, яка поверталася зі школи.

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