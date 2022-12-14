Акція "Обміняй тата на тортик": у Дагестані родичам загиблих на війні подарували солодощі та квіти (відео)

Місцева влада вирішила заспокоїти сім'ї загиблих та завітала з подарунками.
У Дагестані, що входить до складу Північно-Кавказького федерального округу РФ, родичам загиблих на війні в Україні подарували тортики та квіти.
Відео публікує телеграм-канал "Astra", створений незалежними російськими журналістами.
Адміністрація Сергокалинського району Дагестану вирішила заспокоїти сім'ї загиблих та завітала з подарунками.
"9 грудня наша країна відзначає День Героїв Вітчизни. Сергокалинський район провів низку заходів, присвячених цьому святу, зокрема вручення квітів із солодкими презентами сім'ям загиблих військовослужбовців на СВО", – підписала адміністрація району.
На відео видно, як до дружин, дітей та батьків прийшли представники місцевої влади із солодощами та букетами квітів. Вони висловили співчуття та подякували "за мужність і відвагу синів і чоловіків, які хоробро билися за інтереси Батьківщини".
Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, російські окупанти в перших місяцях 2023 року планують провести нову мобілізацію, щоб поповнити поточні втрати на фронті.
За оцінками військового експерта Олега Жданова, там можуть мобілізувати до 2 млн осіб і навіть запровадити воєнний стан. Експерт вважає, що це було б проблемою для українських захисників, проте некритичною.
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