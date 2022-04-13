Активи олігарха Абрамовича на $7 млрд заблокували в одній з офшорних зон

Правоохоронці також провели обшук у приміщенні, яке може бути пов’язане з бізнесменом.
Понад 7 млрд дол. російського олігарха Романа Абрамовича заморозила влада в офшорній зоні острова Джерсі, зокрема відповідну постанову видав Королівський суд.
Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву місцевого уряду 13 квітня.
Правоохоронці також провели обшук у приміщенні, яке може бути пов’язане з Абрамовичем.
Нагадаємо, в березні ЄС та Британія запровадили проти Абрамовича санкції на тлі обмеження фінансової свободи наближених до президента РФ Володимира Путіна російських олігархів. Проте Абрамович зміг уникнути санкцій США, ймовірно, завдяки його ролі в переговорах України та Росії щодо війни.
Західні санкції заморозили активи Абрамовича, а також під питанням опинилося майбутнє футбольного клубу "Челсі", яким володіє олігарх.
Додамо, що як частина Нормандських островів Джерсі має власний уряд, але належить до юрисдикції Британії. Джерсі тривалий час вважається "податковою гаванню" для олігархів, український уряд вніс його до переліку офшорних зон.
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