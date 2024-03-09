Активісти "Кібер Спротиву" зірвали російське держзамовлення ракет на 4-6 місяців - ЦНС

Також Україна отримала доступ до документації виготовлення ракет Х-32.

Активісти "Кібер Спротиву" Сили Оборони отримали документацію російських ракет та зірвали державне замовлення РФ щонайменше на 4 місяці.

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Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У повідомленні йдеться, що в розпорядженні кіберфахівців є документація "Спеціального Технічного Центру" та "Дубненського Машинобудівного заводу", де "прості росіяни" виготовляють зброю для вбивства українців.

"Операція тривала понад рік, й тепер в розпорядженні відповідних органів є дані для блокування фірм-прокладок та розширення санкцій, адже РФ не здатна виготовляти сучасні ракети самостійно через технологічну відсталість", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначили, що російське ВПК наразі шукає нові шляхи постачання, а держзамовлення по ракетній програмі вперше з 2022 року затримується на 4-6 місяців.

"Результатом операції кіберактивістів стали зірвані плани зі знищення енергетичної інфраструктури та збережені життя українців", - додали у ЦНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що обладнання з Тайваню отримували військові підприємства РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що Кремль поставив промисловість РФ на "воєнні рейки".

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