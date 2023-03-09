Активісти у Грузії змінюють вимоги: чому відкликання скандального закону не зупинило протести

У Грузії попри заяву керівної партії "Грузинська мрія" про відкликання з парламенту скандального законопроєкту про "іноагентів", громадянські активісти мають намір знову зібратися на акцію протесту у центрі Тбілісі.

Мітингувальники прагнуть знову зібратися на протести ввечері 9 березня, і триватиме він доти, доки Грузія не візьме "гарантований прозахідний курс".

Про це заявив член партії "Гірчі - Більше свободи" Цотне Коберідзе, пише SOVA.

Активісти вимагають ясності від грузинської влади, як саме вона планує відкликати закон "Про агентів іноземного впливу". А також негайного звільнення всіх затриманих протестувальників.

"Сьогодні неодмінно буде акція! Є багато молодих людей, які не довіряють "Грузинській мрії" та вважають, що гарантом зближення країни із Заходом є ми", — заявив Коберідзе.

Своєю чергою, депутат опозиційного "Національного руху" Іраклій Фавленішвілі.додав, що партії влади "Грузинська мрія" неодноразово "кидала" грузинське суспільство, тому "важливо робити щось, а не давати обіцянки".

"Це не можна вважати перемогою, особливо на тлі того, що десятки молодих людей заарештовані, а місцеперебування багатьох невідоме. Усі вони мають бути звільнені. Наша боротьба і хвиля протестів не припиняться, доки не буде гарантована європейська перспектива Грузії", – цитує Фавленішвілі грузинський "Перший канал".

Нагадаємо, 7 березня парламент Грузії ухвалив у першому читанні законопроєкт про "іноземних агентів", який дуже схожий до аналогічного російського закону і суперечить проєвропейському прагненню грузинів. Внаслідок цього у Тбілісі люди вийшли на масовий протест.

На вулиці столиці Грузії вийшли понад 15 тисяч людей. До мітингувальників застосували водомети. У деяких місцях демонстранти збудували барикади з лавок та сміттєвих баків.

Крім того, під час протестів люди приносили з собою прапори України, слухали українські пісні та скандували "Слава Україні!".

Згодом парламентська більшість партії "Грузинська мрія" пішла на поступки і відкликала вже ухвалений у першому читанні проєкт закону "Про прозорість іноземного впливу".

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