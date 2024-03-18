Активні бойові дії у РФ: Легіон "Свобода Росії" шокував втратами армії Путіна

За майже тиждень активних бойових дій у Бєлгородській та Курській областях втрати армії Путіна становлять майже 1500 осіб.

Про це повідомляє Легіон "Свобода Росії".

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"За кілька днів проведення обмеженої військової операції на території Бєлгородської та Курської областей проти путінських військ наш противник зазнав величезних втрат у живій силі та техніці. Кремлівські солдати деморалізовані масовою загибеллю своїх товаришів по службі, які стали безглуздими жертвами хворих путінських амбіцій", — йдеться у звіті.

Втрати кремлівської армії:

Особистий склад:

Безповоротні втрати: 613 військовослужбовців

військовослужбовців Санітарні втрати: 829 військовослужбовців

військовослужбовців Взято в полон: 27 військовослужбовців

Знищена техніка:

7 танків (зокрема три Т-72, один Т-72БЗ)

20 БМП (зокрема БМП-2, БМП-3)

6 гаубиць Д-30

4 БТР

4 міномети

2 МТ-12 "Рапіра"

2 2С19 "Міста-С"

2 БПЛА ZALA

1 БМ 21 "Град"

1 ЗПГ

1 комплекс "Муром"

1 станція РЕБ

1 ретранслятор

2 одиниці броньованих автомобілів техніки

2 одиниці інженерної техніки (екскаватори)

57 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої).

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Виведена з ладу техніка:

1 танк Т-80ПВМ

1 танк Т-72

1 БМП

1 БМ 21 "Град"

2 МТ-ЛБ

1 Мста-Б

1 ТОС-2

1 БМ 21 "Град"

1 2С1 "Гвоздика"

1 станція РЕБ

1 броньований автомобіль

20 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої)

"Також знищено або пошкоджено місця зосередження особового складу, склади боєкомплекту, бліндажі, вежі з антенними комплексами, фортифікаційні споруди, камери відеоспостереження, станція стільникового зв'язку, міст у н.п. Горьковський та інші. Але найбільшої шкоди зазнав імідж путіна як фігури, яка нібито може зберігати під контролем ситуацію в країні", — зазначив російський "визвольний" батальйон.

Нагадаємо, вранці 18 березня у Бєлгороді знову заявили про обстріл. Відео вибухів та фото руйнувань дивіться ТУТ.

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