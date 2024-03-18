Активні бойові дії у РФ: Легіон "Свобода Росії" шокував втратами армії Путіна

Безповоротні втрати кремлівської армії за 6 днів склали 613 військовослужбовців.
За майже тиждень активних бойових дій у Бєлгородській та Курській областях втрати армії Путіна становлять майже 1500 осіб.
Про це повідомляє Легіон "Свобода Росії".
"За кілька днів проведення обмеженої військової операції на території Бєлгородської та Курської областей проти путінських військ наш противник зазнав величезних втрат у живій силі та техніці. Кремлівські солдати деморалізовані масовою загибеллю своїх товаришів по службі, які стали безглуздими жертвами хворих путінських амбіцій", — йдеться у звіті.
Втрати кремлівської армії:
Особистий склад:
- Безповоротні втрати: 613 військовослужбовців
- Санітарні втрати: 829 військовослужбовців
- Взято в полон: 27 військовослужбовців
Знищена техніка:
- 7 танків (зокрема три Т-72, один Т-72БЗ)
- 20 БМП (зокрема БМП-2, БМП-3)
- 6 гаубиць Д-30
- 4 БТР
- 4 міномети
- 2 МТ-12 "Рапіра"
- 2 2С19 "Міста-С"
- 2 БПЛА ZALA
- 1 БМ 21 "Град"
- 1 ЗПГ
- 1 комплекс "Муром"
- 1 станція РЕБ
- 1 ретранслятор
- 2 одиниці броньованих автомобілів техніки
- 2 одиниці інженерної техніки (екскаватори)
- 57 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої).
Виведена з ладу техніка:
- 1 танк Т-80ПВМ
- 1 танк Т-72
- 1 БМП
- 1 БМ 21 "Град"
- 2 МТ-ЛБ
- 1 Мста-Б
- 1 ТОС-2
- 1 БМ 21 "Град"
- 1 2С1 "Гвоздика"
- 1 станція РЕБ
- 1 броньований автомобіль
- 20 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої)
"Також знищено або пошкоджено місця зосередження особового складу, склади боєкомплекту, бліндажі, вежі з антенними комплексами, фортифікаційні споруди, камери відеоспостереження, станція стільникового зв'язку, міст у н.п. Горьковський та інші. Але найбільшої шкоди зазнав імідж путіна як фігури, яка нібито може зберігати під контролем ситуацію в країні", — зазначив російський "визвольний" батальйон.
Нагадаємо, вранці 18 березня у Бєлгороді знову заявили про обстріл. Відео вибухів та фото руйнувань дивіться ТУТ.
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