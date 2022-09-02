Активні бойові дії в Україні завершаться вже за 7-9 тижнів - Міноборони Естонії

Естонська розвідка заявила, що активні бої в Україні завершаться вже за 7-9 тижнів. Потім війна стане статичною.

Представник естонського Міноборони сумнівається, що за цей час вдасться звільнити всю територію України. Мовляв, досягти такого великого успіху за такий короткий час буде дуже складно.

Про це повідомляє естонське видання ERR.

"До закінчення активних бойових дій залишилося 7-9 тижнів - залежно від того, коли зіпсується погода. Потім до весни ми матимемо справу зі статичною війною, яку ми зараз спостерігаємо у Донецькій та Луганській областях", - заявив очільник Розвідувального центру Сил оборони Естонії Марго Гросберг.

Він також прокоментував контрнаступ українських сил у Херсонській області.

"Я б не став класифікувати це як масований наступ. Але від початку квітня Україна змогла досягти успіхів у Херсонській області", - сказав Гросберг.

За його словами, вихід українських військ до Дніпра усуне небезпеку того, що російські війська спробують просунутися у напрямку Одеси. Однак п ереправитися через Дніпро буде так само складно й українським захисникам.

Гросберг вважає, що для успішного контрнаступу Україні потрібна триразова перевага сил. У спіхи України в Херсонській області та все більш інтенсивний наступ знизять можливості окупаційної влади провести там "референдум".

Крім того, Росія перекидає до України нещодавно сформовані підрозділи третього армійського корпусу, проте поки що невідомо, де вони будуть розгорнуті, зазначив Гросберг. За словами полковника, найближчою метою для них може бути Донецька область, але якщо Україна досягне успіху в Херсоні, то їх буде перекинуто туди.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 2 вересня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Вже друге на цьому тижні. Президент зазначив, що ухвалені і певні рішення.

Читайте також: