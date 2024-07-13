Активність Орбана на міжнародній арені містить певну небезпеку для України – експерт

За короткий час прем'єр-міністр Угорщини, яка пів року буде головувати у Раді ЄС, Віктор Орбан провів зустрічі із Володимиром Зеленським, Володимиром Путіним, Сі Цзіньпіном та Дональдом Трампом. Хоча ключовою темою переговорів була війна Росії проти України, сподіватися на позитивний ефект від такої активності угорського політика не варто.

Таку думку висловив політолог Дмитро Тужанський у коментарі "24 каналу".

За його словами, угорський прем’єр намагається максимально використати ситуацію, в якій зараз перебуває світ із користю насамперед для себе.

“Віктор Орбан використовує момент. Як досвідчений політик він його дуже добре відчуває. А момент полягає в тому, що Угорщина головує в ЄС і це триватиме лише пів року. Євросоюз перебуває в перехідному періоді, новий парламент обраний, але ще не засідав, нова Європейська комісія не сформована”, – зауважив політолог.

На думку Тужанського, у ситуації, коли Путін, Сі Цзіньпін та Трамп роблять заяви про "мирні плани" Орбан теж прагне показати себе важливим перемовником і таким чином "продати" себе.

Водночас, як зауважив експерт, у зближенні Орбана з Трампом існує певна небезпека для України. Угорський прем’єр переконує, що треба припинити вогонь та сісти за стіл переговорів, а кандидат у президенти США говорить про встановлення миру "з позиції сили", що може означати припинення допомоги Україні та шантаж Путіна.

“Ключова небезпека полягає в тому, що така людина як Орбан, з дуже сумнівними зв'язками з Кремлем та Пекіном, стає авторитетною для потенційного майбутнього президента Сполучених Штатів”, – наголосив Дмитро Тужанський.

Нові заяви Орбана, щодо перемовин про мир

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після зустрічі з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом заявив, що той знайде можливість розв'язати воєнний конфлікт в Україні.

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