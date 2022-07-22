Активність російських шпигунів у Європі зменшилася вдвічі — голова британської розвідки МI6

Після вторгнення РФ в Україну європейські країни видворили близько 400 агентів російської розвідки, які діяли під дипломатичним прикриттям.

Керівник Служби зовнішньої розвідки Великої Британії MI6 Річард Мур вважає, що Росія вдвічі зменшила свої можливості шпигувати за Європою після видворення агентів російської розвідки з кількох європейських країн і арешту кількох таємних шпигунів, які видавали себе за цивільних.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву очільника МI6.

За його словами, після того, як Росія здійснила військову агресію в Україну в лютому 2022 року, європейські країни видворили близько 400 офіцерів російської розвідки, які діяли під дипломатичним прикриттям в Європейському Союзі.

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“Ми вважаємо, що це, ймовірно, вдвічі зменшило їхню здатність проводити шпигунські операції на користь Росії в Європі”, — сказав Мур.

Голова британської розвідки також зазначив, що кількох російських шпигунів, які діяли під глибоким прикриттям і видавали себе за звичайних цивільних осіб, також було викрито та заарештовано за останні місяці.

Річард Мур сподівається, що росіяни в розвідці та дипломатичних службах “обдумають те, що вони бачать в Україні” і вирішать “дати відсіч системі”, як це зробили багато радянських шпигунів під час Празької весни 1968 року. "Наші двері відкриті", - натякнув він.

Нагадаємо, Польща вислала 45 російських дипломатів за шпигунство.

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