Активний контрнаступ росіян в Курській області: експерт назвав напрямки, де йдуть бої

Курське угруповання збільшено до понад 35 тисяч осіб.
Російські окупанти перейшли в контрнаступ у Курській області. ЗС РФ діють одразу на чотирьох напрямках.
Про це розповів координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Олександр Коваленко.
"На другий місяць Курської операції РОВ розгорнули дії, схожі з тим, що можна назвати контрнаступом. Фактично, збільшивши курське угруповання до понад 35 тисяч осіб. Командування вирішило, що цієї кількості їм вистачить для витіснення (українських сил - ред.) із Курської області", - написав експерт.
За його даними, рух росіян розпочався в районі населених пунктів Апанасівка-Снагість, Журавлі-Калинів, Погребки та Борки. Таким чином РОВ діють одразу з чотирьох напрямків.
- Апанасівка-Снагість - щоб деблокувати Глушківський район і повернути контроль над дорогою Кореневе-Троїцьке.
- Журавлі-Калинів - для повернення контролю над логістикою Кореневе-Сафонівка з подальшим спрощенням логістики по північному фронту.
- Погребки - вигод на дорогу Льгов-Суджа і саму Суджу з півночі.
- Борки - закрити південно-східний сектор контролю СОУ по річці Псел.
"Загалом, у РОВ зараз відзначається на ділянці КО кількісна перевага, але так було завжди, зі свого боку, обмежене застосування артилерії і зменшення ударів КАБами. Найближча доба покаже, у що цей контрнаступ може в підсумку вилитися", - зазначив експерт.
Нагадаємо, українські аналітики DeepState повідомили, що росіяни розпочали активний штурм в Курській області.
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