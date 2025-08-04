Актор фільмів для дорослих став міністром: що про нього відомо (фото)

Міністр рівності Аргентини Хуан Карлос Флоріан / © Instagram

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Президент Колумбії Густаво Петро призначив новим міністром рівності Хуана Карлоса Флоріана — політолога, який раніше працював в індустрії створення контенту для дорослих. Призначення спричинило гучний суспільно-політичний резонанс у країні, де панує консервативна католицька культура.

Про це пише Bild.

42-річний Флоріан має диплом престижного Папського університету Хав’єра в Боготі. До цього він обіймав посаду заступника міністра рівності та має тривалий досвід у сфері державного управління.

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Однак найбільшу увагу викликало минуле посадовця. Як повідомляє Bild, Хуан Карлос раніше знімався у гей-фільмах із відвертим сюжетом і надавав інтимні послуги.

«Політик завжди відкрито ставився до свого минулого й особливо активно відстоював права ЛГБТІК-спільноти», — зазначають місцеві ЗМІ.

Скандал довкола призначення міністра

Кар’єра Флоріана у галузі фільмів для дорослих стала приводом для політичних дискусій. Попередня очільниця Міністерства рівності тривалий час блокувала призначення цього чоловіка на посаду свого заступника.

Нещодавно її було звільнено, після чого президент надав Флоріану повноваження очолити відомство. За три роки правління Петро вже змінив понад 50 міністрів.

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Міністр рівності Аргентини Хуан Карлос Флоріан / © Instagram

Які завдання стоять перед новим міністром?

Міністерство рівності було створено 2023 році. Його мета — розширення доступу до державних програм для соціально вразливих верств населення.

«Новий міністр має сприяти залученню маргіналізованих верств населення до урядових ініціатив», — наголошують у президентській канцелярії.

Призначення Флоріана вважається частиною курсу адміністрації Петро на просування прав меншин і подолання дискримінації в суспільстві, яке звикло до більш традиційних підходів.

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