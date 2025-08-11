Акторка з "Гаррі Поттера" зізналася, як Трамп кликав її на побачення

Акторка Емма Томпсон у фільмі про «Гаррі Поттера» / © Warner Bros.

Під час кінофестивалю в Локарно оскароносна акторка Емма Томпсон, яка зіграла професорку Сибіллу Трелоні в одному з фільмів про «Гаррі Поттера», пригадала, як колись президент США Дональд Трамп запросив її на вечерю.

Про це пише Variety.

Томпсон розповіла, як Трамп особисто зателефонував їй 1998 року під час знімання політичної драми «Основні кольори» про виборчу кампанію тодішнього президента США Білла Клінтона. Томпсон там грала головну роль.

«Телефон задзвонив у моєму трейлері, і це був Дональд Трамп. Я подумала, що це жарт. «Привіт, це Дональд Трамп». Я відповіла: «Чим можу допомогти?» Я думала, що він потребує вказівок, як доїхати. А він сказав: «Я був би радий, якби ви зупинилися в одному з моїх чудових місць, і, можливо, ми могли б повечеряти», — розповіла акторка.

Вона пожартувала про можливий альтернативний розвиток американської історії.

«Я зрозуміла, що саме того дня остаточно оформилося моє розлучення. Мабуть, у нього є люди, які шукають відповідних кандидаток для побачень серед симпатичних розлучених жінок — адже він знайшов номер мого трейлера! Це вже переслідування! Тож так, я могла піти на побачення з Дональдом Трампом. Я могла змінити перебіг американської історії!» — розповіла Томпсон.

Емма Томпсон — одна з найвідоміших і найшанованіших британських акторок у Голлівуді, володарка премії «Оскар». Глядачі знають її за ролями у франшизі «Гаррі Поттер», фільмах «Круелла» та «Реальна любов».

До слова, раніше Білому дому довелося спростовувати чутки про розлучення Трампа з дружиною Меланією. Про те, що пара начебто розлучена і живе окремим життям, заявляв біограф Майкл Вольф.