Акціонери Tesla схвалили рекордний пакет виплат Ілону Маску на трильйон доларів

На щорічних зборах акціонерів Tesla понад 75% голосів підтримали новий пакет виплат для генерального директора Ілона Маска. Це рішення може принести йому до 423,7 мільйона додаткових акцій компанії протягом наступних 10 років, що потенційно оцінюється у $1 трильйон.

Пакет не включає 15% акцій, які Маск уже контролює. Під час оголошення результатів у залі пролунали оплески й вигуки підтримки, а сам Маск подякував акціонерам, зазначивши: «Я надзвичайно вдячний».

Маск не отримує фіксованої зарплати — весь його дохід формується через опціони на акції. Для реалізації повного пакета Tesla має досягти ринкової капіталізації $8,5 трильйона та виконати низку операційних і фінансових показників. Успішна реалізація пакета еквівалентна заробітку близько $275 мільйонів на день — це найбільший компенсаційний план в історії корпоративного світу.

Щоб досягти зазначеного рівня, акції Tesla мають зрости на 466% від поточної вартості, що навіть перевищує ринкову капіталізацію Nvidia, яка минулого тижня досягла $5 трильйонів. Зараз статки Маска оцінюються у $473 мільярди, головним чином завдяки його часткам у Tesla, SpaceX та xAI.

Рада директорів Tesla попереджала, що у разі відмови в схваленні пакета Маск міг би розглянути питання про відхід із компанії.

Попри те, що Tesla пережила складний рік зі зниженням продажів і прибутків, Маск заявив, що майбутнє компанії — не лише у виробництві електромобілів. За його словами, Tesla переходить до епохи штучного інтелекту, робототехніки та автономного транспорту.

Під час виступу він акцентував більше уваги на розробці роботів і роботаксі, ніж на автомобілях. Маск заявив, що робот Tesla стане «найбільшим продуктом усіх часів — більшим за мобільні телефони чи будь-що інше».

Він припустив, що роботів можна буде виробляти по $20 тисяч за одиницю — за ціною автомобіля — і що вони здатні змінити глобальну економіку, подолати бідність і навіть замінити хірургів.

Однак усі ці проєкти поки перебувають на етапі розробки, тому навіть схвалення рекордного пакета не гарантує, що Маск отримає всі можливі виплати. Йому доведеться подолати нинішні труднощі компанії та довести реалістичність своїх амбітних обіцянок.

Раніше повідомлялося, що мільярдер Ілон Маск уже офіційно став найбагатшою людиною світу, першим подолавши історичну позначку у 500 мільярдів доларів власного капіталу.

Ми раніше інформували, що засновник SpaceX Ілон Маск назвав ключові фактори, які визначать успіх колонізації Марса, а також озвучив оптимістичні терміни, коли це може статися.