Акції «Газпрому» обвалилися до мінімуму: Китай заблокував головну газову надію Кремля

Китай обвалив акції «Газпрому» / © Associated Press

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Акції російського «Газпрому» 16 липня оновили історичний мінімум на Московській біржі, опустившись до 83,98 рубля за акцію. Це нижче навіть за показник, зафіксований під час світової фінансової кризи 2008 року, коли вартість акцій компанії сягнула 84 рублів.

Про це повідомляє LIGA.net.

Пізніше котирування частково відіграли втрати та піднялися приблизно до 85,5 рубля за акцію, однак папери компанії залишилися в глибокому мінусі.

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Водночас індекс Московської біржі впав на 3,4% — до 2040 пунктів, що стало найнижчим показником від жовтня 2022 року. Більшість ліквідних акцій російських компаній за день втратили від 2% до 8% вартості.

Експерти вважають, що головним чинником обвалу акцій «Газпрому» стали затягнуті переговори щодо будівництва газопроводу «Сила Сибіру — 2», а також жорстка позиція Китаю, який фактично залишився єдиним великим покупцем російського трубопровідного газу.

Наразі понад половину експорту «Газпрому» забезпечує саме китайський ринок, тоді як можливості суттєво збільшити постачання в інших напрямках майже відсутні.

За даними The Wall Street Journal, Пекін фактично призупинив переговори щодо проєкту «Сила Сибіру — 2», вимагаючи від Москви значного зниження вартості газу — приблизно до 50 доларів за тисячу кубометрів, що відповідає внутрішньоросійським цінам.

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Від початку 2026 року ринкова капіталізація «Газпрому» скоротилася приблизно на 1 трильйон рублів. Якщо порівнювати з піковими показниками 2021 року, компанія втратила майже 80% своєї ринкової вартості. Наразі її капіталізація оцінюється приблизно у 2 трильйони рублів, або близько 25,6 млрд доларів.

Після початку повномасштабної війни проти України «Газпром» фактично втратив більшу частину європейського ринку. За оцінками експертів, експорт компанії скоротився майже на дві третини — із приблизно 200 млрд кубометрів на рік до рівня, який востаннє спостерігався ще в середині 1980-х років.

Серед найбільших покупців російського трубопровідного газу нині залишаються Китай і Туреччина. Водночас у Європі паливо продовжують закуповувати лише Угорщина, Словаччина та Греція, однак ці поставки можуть припинитися вже 2027 року після запровадження газового ембарго Європейського Союзу.

Колишній віцепрезидент Газпромбанку Ігор Волобуєв вважає, що нинішня ситуація свідчить про стратегічну втрату Росією статусу «газової наддержави».

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За його словами, країна поступово перетворюється з одного з ключових гравців світового газового ринку на ізольованого постачальника сировини з обмеженими можливостями експорту, що матиме довгострокові негативні наслідки для російської економіки.

Раніше повідомлялося, що Китай вимагає від Росії продавати газ майже за внутрішніми цінами — близько 50 доларів за тисячу кубометрів.

Ми раніше інформували, що Китай активно налагоджує контакти з майбутньою російською елітою та посилює економічний контроль, готуючись до епохи після відходу Путіна з політичної арени.

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