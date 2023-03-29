Актуальні втрати Росії у війні – у Міноборони Британії надали кількість загиблих окупантів

У Британії розповіли про втрати Росії.

Під час пресконференції за участю міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса та міністра оборони Швеції Пола Йонсона, що відбувалася після двосторонньої зустрічі двох міністрів у Лондоні, очільники назвали втрати Росії у війні проти України.

Про це йшлося під час заходу у столиці Британії.

Тож, наразі щонайменше 220 тисяч російських військових вже загинули або зазнали поранення в Україні.

Воллес розповів про шалені втрати Росії, яких вона зазнала від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"Згідно з останніми даними США, які я бачив, кількість загиблих або поранених росіян перевищує 220 тисяч. Це демонструє, що вони не припиняють нести величезні втрати", – сказав міністр оборони Британії.

Він закликав РФ вивести війська з суверенної території України.

За його словами, Британія разом із міжнародними союзниками не збирається припиняти підтримку України та ЗСУ.

Водночас у Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на ранок 29 березня загальна кількість російських втрат становить 172 340 військових. Лише за добу ліквідовано 610 ворожих осіб.

Сили оборони України знищили також чимало російської техніки:

танків – 3 609 (+7 за добу);

бойових броньованих машин – 6 966;

артилерійських систем – 2 659 (+6);

РСЗВ – 526 (+1);

засоби ППО – 277;

літаків – 306 (+1);

гелікоптерів – 291;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 239 (+4);

крилатих ракет – 911;

кораблів / катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 507 (+5);

спеціальної техніки – 288 (+1).

"Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищили російський бомбардувальник Су-24М. Це трапилося близько 13:30 на Бахмутському напрямку", – повідомили у Генштабі.

Водночас раніше писали, що Росія збільшила кількість осіб у своїй армії минулого року на 500 тис. З цієї кількості близько 100 тис. були завербовані до ПВК.