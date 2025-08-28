"Актив Москви": президент Португалії назвав Трампа радянським чи російським агентом

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза заявив, що лідер найбільшої наддержави світу «об’єктивно є радянським або російським активом». Звинувачення пролунало під час його виступу в Кастелу-де-Віде на літній школі Соціал-демократичної партії.

Про це пише агентство Xinhua з посиланням на португальські ЗМІ.

«Він функціонує як російський агент», — заявив президент Португалії.

Трамп створює вигідні умови для Росії

У своїй заяві Ребелу де Соуза зазначив, що політика США, яку проводить адміністрація Трампа, стратегічно вигідна Москві. Він наголосив, що Сполучені Штати створюють умови, які дають Росії час для просування на фронті в Україні.

На відміну від європейських країн, які запровадили санкції проти Росії, Вашингтон, за словами португальського президента, лише погрожував це зробити. Також він стверджує, що зараз США підтримують «привілейований діалог» з Росією, тоді як європейські країни змушені «пробиватися» на останні переговори у Вашингтоні, які спрямовані на досягнення миру.

Лідерство, яке підриває демократію

Окрім цього, Ребелу де Соуза назвав стиль лідерства Трампа таким, що підриває розподіл влади та традиційні демократичні структури. На його думку, такий підхід, який може поширитись навіть на втручання в приватні компанії, суди чи Федеральну резервну систему, був би «глибоким шоком в іншу епоху». Він зазначив, що терпимість до дій Трампа була створена сьогоднішнім глобальним емоційним кліматом.

Хоча, за словами португальського лідера, між США та Росією ще може не існувати альянсу, заснованого на дружбі чи ідеологічній співучасті, але адміністрація Трампа вже зараз «послідовно захищає стратегічні інтереси» Кремля.

Нагадаємо, перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що медійний образ Дональда Трампа перебільшений і викривлений. На думку Кислиці, реальний Трамп зовсім не такий, як його показують у ЗМІ. Він потужний співрозмовник і досвідчений лідер.