Акула схопила її за руку та потягла під воду: що зробила жінка, щоб вижити

Акула / © Unsplash

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34-річна Лія Стюарт із Сіднея вперше розповіла, як вижила після нападу 4-метрової білої акули. У червні на пляжі Куджі вона втратила ліву руку та багато крові, але змогла врятуватися, відбиваючись від хижака під водою.

Про це повідомляє BBC.

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Зазначається, що головною мотивацією боротися за життя для жінки стала її маленька донька Август. Напад стався після того, як Стюарт завершила своє традиційне суботнє ранкове плавання і вже прямувала до берега.

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«Я почула позаду себе дівчину… пронизливий крик. Я обернулася і побачила величезний плавник за нею. Він був просто гігантський. Я подивилася на його розмір і зрозуміла, що це не дельфін», — розповіла Стюарт.

Хижак стрімко наближався, і невдовзі відстань між ними скоротилася до 30 сантиметрів. За словами жінки, морда тварини була «жахливою», з «маленькими чорними очима-намистинками» та величезними зубами й пащею.

«Ми дивилися одна одній просто в очі», — згадує постраждала.

Зберігаючи спокій у критичний момент, жінка вирішила чинити опір.

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«Я правша, тож подумала: „Спробую лівий хук“», — пояснила вона.

Однак під час удару акула схопила її за руку.

«Я різко викинула вперед ліву руку, а акула вчепилася в моє передпліччя і почала рвати шкіру, м’язи — все… Між передпліччям і кистю утворилася велика рана», — описала момент нападу Стюарт.

Після цього тварина вхопила жінку за ногу та почала тягнути її під воду. У цей момент Стюарт подумала, що помирає, але згадала про свою доньку.

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«Я подумала: „Ось і все, ось так я помру“. А потім згадала Август і подумала: у неї не буде мами, вона виросте без мами. Я просто знала, що не можу її залишити… Знаю, це звучить дивно, але я ніби змусила себе повернутися», — поділилася жінка, стримуючи сльози.

Вона продовжила бити акулу, порівнявши ці відчуття з ударами об цегляну стіну.

«У голові я повторювала собі: „Ти не забереш мене від моєї доньки“, — і розвернулася та почала бити її знову, знову і знову. Це було наче битися з динозавром», — розповіла Стюарт.

Зрештою, активний опір дав результат.

«Мабуть, я завдала їй одного дуже сильного удару, і тоді вона мене відпустила. Це було найважче, що я коли-небудь робила, але я виборола собі шлях на волю», — зазначила жінка.

На берег поранену жінку витягли інші відпочивальники, після чого її негайно ушпиталили. Через критичну крововтрату та серйозні ушкодження хірургам довелося ампутувати їй ліву кінцівку. Лія пройшла через медикаментозний сон і близько десяти операцій.

Проте, незважаючи на все пережите, Стюарт відмовляється від статусу жертви і не хоче залишатися в пам’яті людей просто як «дівчина, яку акула пошматувала на пляжі».

«Я жінка, яка вдарила акулу в морду», — підсумувала вона.

Нагадаємо, звичайна сімейна прогулянка американським пляжем у пошуках гарних мушель несподівано обернулася сенсаційним відкриттям решток найнебезпечнішого доісторичного хижака.

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