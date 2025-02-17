Акула відкусила туристці руки після того, як вона спробувала сфотографуватися з хижаком

Жінка, яка насолоджувалася відпочинком, побачила можливість зробити гарну світлину.
Попри те, що минулий рік став "винятково спокійним" щодо укусів акул, 2025-го вже сталися перші напади хижаків на людей.
Одна туристка отримала більше, ніж розраховувала, після того, як залізла в океан, щоб позувати для фото поруч з акулою, але тварина накинулася на неї і відірвала їй обидві руки одним укусом, повідомляє Daily Star.
Жінка, ім'я якої наразі не називається, але вважається, що вона з Канади, насолоджувалася сонцем на пляжі на острові Теркс і Кайкос. Вона побачила чудову можливість сфотографуватися поруч з акулою, що пропливала біля берега, але все обернулося проти неї.
55-річна мандрівниця нібито намагалася "вступити в контакт" зі звіром і зробити фото, перш ніж він завдав удару. Її сім'я, що стояла на березі, як кажуть, стала свідком нападу, перш ніж її чоловік стрибнув і спробував запобігти повторному нападу акули.
На фотографіях з місця події видно, що жінка лежить на піщаному березі в оточенні відвідувачів пляжу. Всі вони притискали їй руки тканиною, намагаючись зупинити сильну кровотечу.
Хоча офіційних подробиць поки що не повідомляється, за оцінками місцевої влади, акула була близько двох метрів завдовжки. Порода акули поки що невідома, але за непідтвердженими повідомленнями в Інтернеті можна припустити, що це була бичача акула, яка часто зустрічається біля берегів острова.
"Я був там протягом 40 хвилин, а вона все ще не зникала", - розповів один зі свідків місцевому новинному сайту після інциденту.
Поліція повідомила, що потерпілу витягли на берег і доправили на лікування до медичного центру. Їй ампутували одну руку до зап'ястя, а іншу – до середини передпліччя, і зараз вона отримує медичну допомогу в Канаді.
Чоловік, який був на місці події, сказав, що вона змогла дійти до берега після укусу. Він додав, що її вкусили в стегно, але вона не втратила ногу.
Коли її чоловік бив акулу, щоб відлякати її, вона, за його словами, просто покружляла навколо і напала на жінку знову.
Поліція та природоохоронні органи підтвердили напад, що стався у водах біля пляжу Томпсонс Коув близько 10:30 ранку в п'ятницю, 7 лютого.
Нагадаємо, нещодавно було упіймано найбільшого самця білої акули у світі. Довжина Контендера становить 420 см, а вага – приблизно 750 кг.
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