Акула відкусила туристці руки після того, як вона спробувала сфотографуватися з хижаком

Попри те, що минулий рік став "винятково спокійним" щодо укусів акул, 2025-го вже сталися перші напади хижаків на людей.

Одна туристка отримала більше, ніж розраховувала, після того, як залізла в океан, щоб позувати для фото поруч з акулою, але тварина накинулася на неї і відірвала їй обидві руки одним укусом, повідомляє Daily Star.

Жінка, ім'я якої наразі не називається, але вважається, що вона з Канади, насолоджувалася сонцем на пляжі на острові Теркс і Кайкос. Вона побачила чудову можливість сфотографуватися поруч з акулою, що пропливала біля берега, але все обернулося проти неї.

55-річна мандрівниця нібито намагалася "вступити в контакт" зі звіром і зробити фото, перш ніж він завдав удару. Її сім'я, що стояла на березі, як кажуть, стала свідком нападу, перш ніж її чоловік стрибнув і спробував запобігти повторному нападу акули.

На фотографіях з місця події видно, що жінка лежить на піщаному березі в оточенні відвідувачів пляжу. Всі вони притискали їй руки тканиною, намагаючись зупинити сильну кровотечу.

Акула напала на туристку / Фото: Magneticmediatv

Хоча офіційних подробиць поки що не повідомляється, за оцінками місцевої влади, акула була близько двох метрів завдовжки. Порода акули поки що невідома, але за непідтвердженими повідомленнями в Інтернеті можна припустити, що це була бичача акула, яка часто зустрічається біля берегів острова.

"Я був там протягом 40 хвилин, а вона все ще не зникала", - розповів один зі свідків місцевому новинному сайту після інциденту.

Поліція повідомила, що потерпілу витягли на берег і доправили на лікування до медичного центру. Їй ампутували одну руку до зап'ястя, а іншу – до середини передпліччя, і зараз вона отримує медичну допомогу в Канаді.

Чоловік, який був на місці події, сказав, що вона змогла дійти до берега після укусу. Він додав, що її вкусили в стегно, але вона не втратила ногу.

Коли її чоловік бив акулу, щоб відлякати її, вона, за його словами, просто покружляла навколо і напала на жінку знову.

Поліція та природоохоронні органи підтвердили напад, що стався у водах біля пляжу Томпсонс Коув близько 10:30 ранку в п'ятницю, 7 лютого.

Нагадаємо, нещодавно було упіймано найбільшого самця білої акули у світі. Довжина Контендера становить 420 см, а вага – приблизно 750 кг.

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