Акули атакували катамаран із росіянами в Тихому океані: судно затонуло (фото)

У Тихому океані акули атакували катамаран навколосвітньої експедиції Russian Ocean Way із росіянами на борту.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Акули атакували катамаран двічі. Спершу 4 вересня вони пошкодили лівий балон судна і воно опинилося в аварійному стані. Мандрівники протрималися на пошкодженому катамарані близько доби. Однак у ніч проти 6 вересня за 410 миль до Австралії акули вдруге атакували судно та розірвали правий балон. Катер почав тонути.

Акули атакували катамаран з росіянами Russian Ocean Way / Фото: російські засоби масової пропаганди

На борту Russian Ocean Way перебували троє осіб: члени Томського відділення Російського географічного товариства Євген Ковалевський та Станіслав Березкін, а також француз Вінсент Етьєн. Вони подали сигнал SOS. Коли мандрівники вже були у воді, за 45 хв. їх урятував панамський суховантаж. Чоловіків евакуювали, але катамаран затонув в океані.

Команда Russian Ocean Way досі перебуває на рятувальному судні. Її члени мають планують продовжувати експедицію, однак не зрозуміло, на чому саме.

До слова, ця експедиція розпочалася ще 2021 року в Санкт-Петербурзі. Вона присвячена 250-річчю від дня народження мореплавця Івана Крузенштерна та 200-річчю відкриття Антарктиди російськими моряками.

Акули атакували катамаран з росіянами Russian Ocean Way / Фото: російські засоби масової пропаганди

Акули атакували катамаран з росіянами Russian Ocean Way / Фото: російські засоби масової пропаганди

Акули атакували катамаран з росіянами Russian Ocean Way / Фото: російські засоби масової пропаганди

Акули атакували катамаран з росіянами Russian Ocean Way / Фото: російські засоби масової пропаганди

Акули атакували катамаран з росіянами Russian Ocean Way / Фото: російські засоби масової пропаганди

Нагадаємо, в червні у єгипетській Хургаді акула напала та з'їла російського туриста поблизу берега.

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