"Аквамен по-російськи": у Москві напівголий чоловік кинувся на машину, а потім стрибнув у річку (відео)

Мотиви чоловіка так ніхто і не зрозумів.

У Москві знову дивна історія. Цього разу напівголий чоловік спочатку кинувся під автівку "Ягуар", потім стрибнув у Москву-ріку і виліз на сушу по бетонним загородженням вже голяка.

Про це пише Baza.

Як розповів поліції водій "Ягуара", на світлофорі на вулиці Народній, одразу після того, як він рушив, до нього на капот застрибнув невідомий в одних шортах. Вигукнувши щось не членорозділене, незнайомець попрямував у бік річки і стрибнув у воду.

Чоловік переплив річку і вийшов із води вже без шортів.

За словами очевидця, незнайомець, ймовірно, був у стані зміненої свідомості.



Нагадаємо, поруч із Кремлем з’явився напис "ГУР" – росіяни затримали двох жінок.

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