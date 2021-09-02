"Аль-Каїда" приєдналася до "Талібану" у наступі на афганську провінцію Панджшер - ЗМІ

"Аль-Каїда" приєдналася до "Талібану" у наступі на афганську провінцію Панджшер - ЗМІ

Наразі в Панджшері тривають запеклі бої між бойовиками і афганськими силами опору, повідомляється про втрати з обох сторін.

До бойовиків "Талібану", які ведуть наступальну операцію на єдину непідконтрольну провінцію Панджшер, приєдналися бойовики руху "Аль-Каїда".

Про це в четвер стало відомо виданню Al Arabia від власних джерел.

Обидві сторони зазнали втрат під час боїв останніми днями, оскільки радикальний рух "Талібан", який захопила більшість країни, намагається взяти останню провінцію, що наважилася чинити опір терористам. Правоохоронці та залишки попереднього афганського уряду зібралися в долині Панджшер після падіння Кабула 15 серпня.

Гірський регіон є домом для Ахмада Масуда, сина легендарного військового командира Ахмада Шах Масуда, відомого також як Панджшерський лев. Масуд-старший брав участь в протистоянні радянській окупації 1979-89 років. Пізніше завдяки йому "Талібану" не вдалося захопити провінцію Панджшер.

Сили опору ховалися в долині, яку історично важко атакувати через її географію. Спроби домовитись про врегулювання не мали успіху, і кожна сторона звинувачувала іншу у провалі переговорів, коли таліби готувалися оголосити новий уряд.

Представник "Талібану" Забіхулла Моджахед заявив у четвер, що бійці групи увійшли в Панджшер і взяли під контроль деяку територію.

"Ми розпочали операцію після того, як переговори з місцевою збройною групою провалилися", - сказав він. - Вони (афганці. - Ред.) зазнали значних втрат".

Однак представник Національного фронту опору Афганістану, угруповання сил опору, заявив, що сили опору повністю контролюють всі проходи і в'їзди і стримують зусилля, щоб захопити район Шотул біля входу в долину.

"Ворог робив кілька спроб увійти в Шотул з Джабул-Сараджа, і кожен раз зазнавав невдачі",-сказав він, маючи на увазі місто в сусідній провінції Парван.

Нагадаємо:

В афганській провінції Панджшер — єдиній, яка не підкорилась талібам, бійці руху опору вбили десятки ісламістів, коли терористи розпочали штурм їхньої гірської твердині.

коли терористи розпочали штурм їхньої гірської твердині. Сполучені Штати завершили виведення своїх військ з Афганістану – з Кабулу вилетів останній американський літак. Військова операція, що тривала 20 років, – завершена, це підтвердили в Пентагоні. За два тижні евакуювали понад 120 тисяч людей. Водночас, в Афганістані залишилося більше сотні американців, які не змогли дістатися аеропорту Кабула. Так само як і тисячі афганців, які співпрацювали зі США.

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