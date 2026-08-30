«Алабугу» перетворюють на фортецю: Росія захищає виробництво «шахедів» від ударів

Виробництво дронів

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Супутникові знімки виявили будівництво масштабного антидронового захисту навколо російського виробництва ударних дронів «Герань» в особливій економічній зоні «Алабуга».

Будівництво виявив аналітик Спенсер Фарагассо з Інституту науки та міжнародної безпеки (Good ISIS).

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Важливо, що знімки високої роздільної здатності від Vantor та Airbus за липень і серпень 2026 року демонструють появу десятків великих ґратчастих веж навколо виробничих потужностей безпілотників та інших об’єктів, залучених до забезпечення їхнього виробництва.

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Як зазначають аналітики, оборонна система складається з двох поясів веж. Перший, внутрішній периметр, утворюють нижчі конструкції, які безпосередньо оточують ключові виробничі об’єкти.

Другий, зовнішній периметр складається з вищих веж та охоплює значно більшу територію.

При цьому встановлювати вежі почали після 18 травня 2026 року. На супутникових знімках початку липня вже видно завершений внутрішній периметр навколо основних виробничих об’єктів.

На думку аналітиків, конструкція, ймовірно, призначена для встановлення металевої сітки з тросів, яка має огородити об’єкти.

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Очікується, що така система ускладнить ураження виробничого комплексу крилатими ракетами та ударними БпЛА.

Аналітики також вважають, що до кінця липня в ОЕЗ «Алабуга» вдалося суттєво просунутися у спорудженні зовнішнього захисного периметра з більших веж. Він охоплює, зокрема, виробничі потужності «Алабуга-Волокно».

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Що виробляють на підприємствах «Алабуги»

Варто зазначити, що «Алабуга-Волокно» входить до складу компанії «Химпроминжиниринг», більш відомої під брендом Umatex Group, — єдиного виробника вуглецевого волокна в Росії.

Саме через «Алабуга-Волокно» постачають матеріали для виробництва дронів.

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Вуглецеве волокно є важливим компонентом під час виготовлення фюзеляжів далекобійних дронів, оскільки забезпечує високу міцність за надзвичайно низької маси.

Неподалік підприємства також розташований інший важливий завод — «Татнефть-Алабуга-стекловолокно». Там виробляють скловолоконні тканини, які також використовуються у композитних фюзеляжах «Шахедів».

Крім того, територія виробництва захищена потужною системою ППО. OSINT-аналітики змогли ідентифікувати щонайменше 23 точки протиповітряної оборони навколо «Алабуги».

Це робить об’єкт одним із найбільш захищених відомих підприємств російського військово-промислового комплексу.

Раніше повідомлялося, що комплекс в «Алабузі», який 2021 року складався лише з двох будівель, нині розрісся приблизно до 116 споруд.

Ми раніше інформували, що Росія наростила виробництво ударних дронів типу Shahed, якими щодня атакує Україну, а ключову роль у цьому масштабуванні відіграє Китай.

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