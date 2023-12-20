"Аларм, заражено!": українські хакери знищили IT-інфраструктуру "Росводоканалу" — ЗМІ

Помста за "Київстар" відбулася.
Українські хакери угрупування "Blackjack", ймовірно, за підтримки кіберфахівців СБУ провели кібератаку на IT-інфраструктуру "Росводоканалу". Наразі інфраструктура не працює.
Про це повідомляє видання "Українська правда" із посиланням на власні джерела.
Стало відомо, що хакери атакували понад 6 тисяч комп’ютерів та видалили більш ніж 50 ТБ даних. Зокрема внутрішній документообіг, корпоративну пошту, сервіси кіберзахисту, резервні копії тощо.
Також джерело надає скріни переписки у чаті співробітників в Телеграм-каналі.
Люди жаліються, що о п'ятій ранку роботу підприємства було паралізовано.
Також є припущення серед працівників, що "працював" не вірус, а людина з місцевого комп'ютера.
Додамо, що у Мінцифри запевнили у неможливості отримання якоїсь важливої інформації про користувачів у разі злому "Дії". Потужна ворожа кібератака на "Київстар", внаслідок якої робота мобільного оператора на деякий час навіть була припинена, стривожила українців.
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